DARBE GİRİŞİMİNİN YÖNETİCİLERİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

15 Temmuz darbe girişimine kalkışan Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yöneticilerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hürriyet'ten Damla Güler'İn haberine göre hazırlanan iddianamede darbe girişiminin organizatörü olduğu iddia edilen 24 şüphelinin 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. [Son dakika... 92 kez müebbet istendi]

Ayrıca İstanbul'da darbe gecesi şehit olan 89 vatandaşın ölümünden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.



15 Temmuz darbe girişiminin "organizatörlerine" yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yurtta Sulh Konseyi'nin İstanbul yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen oldu.



89 ŞEHİT İDDİANAMEDE



Gülen ile birlikte 24 şüphelinin yer aldığı iddianamede, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbeyi engellemek için sokağa çıkan ancak darbeci askerler tarafından şehit edilen 89 vatandaşın ölümünden de bu şüpheliler sorumlu tutuldu.



92 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ



Şehit olan 89 vatandaşın ailesi de iddianamede müşteki olarak yer aldı. İddianame şüpheliler için 92 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianame onaylanması için başsavcılığa gönderildi.