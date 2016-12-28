SON DAKİKADARBE KOMİSYONU ORG. AKAR'A 10 SORU GÖNDERDİ

DARBE KOMİSYONU ORG. AKAR’A 10 SORU GÖNDERDİ

Darbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdi

15 Temmuz darbe komisyonu Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'a yazılı soru göndermeyi karalaştırmıştı. 10 soruluk paket Akar'a ulaştı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderdi.

CHP, Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” demişti.

10 sorudan oluşan paket bugün itibariyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ulaştı.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı olarak 10 soru gönderdi.

Akar'a ''Boğazınız kemerle sıkıldı mı?'' sorusu da yöneltildi.

Yanıtların ise kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.

Rapor yazım aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak'ta sona erecek.

814
Suriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdiSuriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdi
Sakallarını kesip, etekle geziyor !Sakallarını kesip, etekle geziyor !
İstanbul'da mafya operasyonuİstanbul'da mafya operasyonu
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
İngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyorİngiliz tutuştu ! Türkiye zirveye oynuyor
Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belgeMehmet Âkif Ersoy ile ilgili olarak ilk kez ortaya çıkan belge
OHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldiOHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldi
Erdoğan'dan Batı'ya sert eleştiriErdoğan'dan Batı'ya sert eleştiri
''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi''İsa'ya değil babaanneme tapının'' dedi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS