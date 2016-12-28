Darbe komisyonu Org. Akar’a 10 soru gönderdi

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderdi.

CHP, Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” demişti.

10 sorudan oluşan paket bugün itibariyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ulaştı.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı olarak 10 soru gönderdi.

Akar'a ''Boğazınız kemerle sıkıldı mı?'' sorusu da yöneltildi.

Yanıtların ise kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.

Rapor yazım aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak'ta sona erecek.