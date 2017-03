Darbe mesajları 14 Ocak 2016'da hazırlanmış !

15 Temmuz darbe girişimi kapsamında Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayımlanan mesajların darbe girişiminden 6 ay önce, 14 Ocak 2016 saat 13.46’da yazdırılarak çıktısının alındığı ortaya çıktı. Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre; Darbecilerin hazırlık ikazı ve birlik intikali ile atama mesajlarının bulunduğu sayfalara 15 Temmuz akşamı gerekli eklemeleri yaparak komutanlıklara mesaj yolu ile bildirdiği belirlendi. FETÖ’nün sivil imamlarından Adil Öksüz’ün de HGS kayıtlarına göre mesajların çıktısı alındıktan iki gün sonra 16 Ocak 2016’da saat 13.56’da Çamlıca gişelerden geçip Akıncı’ya gittiği tespit edildi.



Genelkurmay karargâhında yaşananlara ilişkin hazırlanan çatı iddianameye göre, Genelkurmay Başkanlığı İcra Subayı Kurmay Binbaşı Erhan Metin ve SKKHM Amiri Kurmay Albay Osman Kardal imzalarıyla Temmuz 2016 (C TEM 16) ve 15 Temmuz 2016 saat 21.30’da imzasız ve imzalı olarak iki adet Hazırlık İkazı ve Birlik İntikali konulu gizli ibareli üç maddelik mesaj yayımlandı.



Tarih: 14 Ocak 2016

İlk ikaz mesajında “ülke genelinde meydana gelen ani gelişmeler kapsamında TSK’nın gereken her türlü tedbiri alacağı, tüm birlik, kurum ve karargâhların Genelkurmay Başkanlığı’nca verilecek emirleri icra etmek maksadıyla hazır halde bulunacağı, Çakırsöğüt’teki 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın (ÖKK) uygun birlikleri gecikmeksizin derhal Ankara’ya intikal edeceği, her iki birlik komutanına yetki verildiği” belirtildi.

Bilirkişi raporunda bu mesajın PerOBS kullanıcısı tarafından oluşturulduğu, son yazdırma tarihinin 14 Ocak 2016 saat 13.46 olduğu, içerik oluşturma son tarihlerinden birinin 15 Temmuz 21.10, son kaydetme tarihlerinden birinin ise 15 Temmuz 22.36 belirtildi.



İmzasız olarak hazırlanan ikinci hazırlık mesajının ilk mesajla içerik itibarıyla aynı olduğu aynı tarihte 21.29’da değiştirilerek oluşturulduğu, sayfanın en son halinin şüpheli Genelkurmay Topçu Başçavuş Hüseyin Ömür tarafından düzenlendiği kaydedildi.



İddianamede, darbecilerin 15 Temmuz’da yayımladığı ‘Atama’ konulu mesajın Tuğgeneral Mehmet Partigöç imzası ile bazı birlik komutanlıklarına mesaj yolu ile bildirildiği kaydedildi. Bilirkişi raporunda da yine son yazdırma tarihinin 14 Ocak 13.46 olduğu görüldü.



Adil Öksüz Akıncı’daydı



Genelkurmay karargâhında hazırlanan darbe mesajları 15 Temmuz’da yayımlanırken, her iki mesajın da son yazdırma tarihlerinin 14 Ocak 2016 saat 13.46 olması dikkat çekti. Darbe planının sivil imamları Adil Öksüz, Hakan çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz tarafından ABD’ye götürülüp FETÖ lideri Fetullah Gülen’in onayının alındığı iddia edilmişti. Öksüz, HGS kayıtlarına göre, 16 Ocak 2016’da saat 13.56’da Çamlıca gişelerden geçip Akıncı’ya gitti. Öksüz, aynı gün gişelerden saat 22.37’de geçti. Yani o saate kadar Akıncı’daydı. Bu gelişmeler darbecilerin 14 Ocak 2016’da çıktılarını aldığı söz konusu mesajları Öksüz’e verip vermediği konusunda soru işaretine neden oldu.