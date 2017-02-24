Darbe sanığı yarbaylar birbirine girdi

Kırklareli'nde görülen 15 Temmuz darbe girişimi davasında yargılanan 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın eski Topçu Taburu Komutanı Yarbay Mehmet Daloğlu, "O gece hareketlilik ve bazı şüpheler üzerine Kolordu Komutanını aradım, bana, 'Senin komutanın Doğan, darbeci' demesi üzerine hemen gerekli tedbirleri aldım" diyerek Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ı suçladı. Suçladığı bir diğer isim olan sanıklardan Yarbay Latif Çiçek, Daloğlu'na sorular yöneltti. Bu esnada Mahkeme

Başkanı, Çiçek'in sorularında uygunsuz kelimeler kullandığı gerekçesiyle uyarılarda bulundu. Bu esnada Çiçek'in, elinde bulunan mikrofonu sıkarak, "Bekle sen bekle" diyerek tehdit ettiği duyuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoban girişinde durdurulan 81 sanığın yargılanmasına, beşinci gününde devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık katıldı.

Duruşmanın beşinci gününde toplam 9 sanığın savunması tamamlandı.

Duruşmada, darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Taburu Komutanı Yarbay Mehmet Daloğlu, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hiçbir girişimin içerisinde bulunmadığını savundu.

Darbe girişimin yaşandığı gece kimseye kanunsuz bir emir vermediğini ileri süren Daloğlu, darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını aktardı.

Daloğlu, darbe girişimin yaşandığı gece Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın kanuna aykırı emirlerine uymadığını öne sürdü.

Daloğlu, ''FETÖ'den alınan amirlerimle darbe girişiminden yaklaşık 1 yıl önce tartışıyordum. Çünkü bana verdikleri emirleri yerine getirmiyordum" dedi.

Daloğlu, "FETÖ'cüler sicil notumu hep düşürdü. Ben verilen emirleri yerine getirmiyor ve onlara hep karşı çıkıyordum" diye konuştu.

Tugayda KOKTOD ile ilgili hiçbir toplantıya katılmadığını ifade eden Daloğlu, darbe girişimi gecesi KOKTOD ekiplerinin darbeye karşıt olarak hazırladığını ancak birlikten çıkartmadığını kaydetti.

Sanık Daloğlu, 15 Temmuz gecesi askeriyedeki hareketlenmeden şüphelendiğini ve bu nedenle

29 yıllık meslek hayatında ilk kez Tuğgeneral Doğan'ın verdiği emirlere karşı çıktığını iddia ederek, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"O gece hareketlilik ve bazı şüpheler üzerine kolordu komutanını aradım."

"Kolordu komutanımız da bana 'Senin komutanın Doğan, darbeci.' demesi üzerine hemen gerekli tedbirleri aldım."

"Komutanın gözaltına alınması için çalışmalar yürüttüm."

"WhatsApp ile ise hiçbir bilgim yok. Ben buradan bir şey yazmadım ve okumadım."

"Ben o gece hiçbir şekilde uyumadım. Alınacak önlemleri aldım ve kolordu komutanını da sürekli bilgilendirdim."

"Ben hiçbir şeyi saklamadım. Latif Çiçek o gece benim telefonlarımı açsaydı tabur çıkmış olmayacaktı. Burada da bu tablo olmayacaktı. Kendisi benim ve kolordu komutanının telefonlarını hiçbir şekilde açmadı.''

Öte yandan, sanıklardan Latif Çiçek, Daloğlu'na sorular yönelttiği esnada, Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, Çiçek'in sorularında uygunsuz kelimeler kullandığı gerekçesiyle uyarılarda bulundu.

Çiçek'in, Daloğlu'na sorular yönelttiği sırada, elinde bulunan mikrofonu sıkarak, "Bekle sen bekle" dediği duyuldu.