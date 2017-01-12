Darbe söylentileri yeniden dillendiriliyor

Star gazetesi yazarı Lütfü Oflaz, ABD eski Başkanı George W. Bush’un danışmanı Michael Rubin'in 15 Temmuz darbe girişiminden dört ay önce Türkiye’de darbe olabileceğini söylediğini belirterek "15 Temmuz'dan önce söylentisi gelmişti, inşallah şimdiki söylentiler yeni darbeyle sonuçlanmaz" dedi. "Yeni bir askeri darbe girişimi olmasa bile, ülkemize çok ağır darbelerin vurulacağı açıktır." diye Oflaz "Türkiye ucu açık bir süre terörün çok ağır darbeleriyle vurulacaktır.Bunun yanı sıra ekonomik depremlerle sarsılacaktır.Türkiye’yi teslim almak için ne mümkünse yapılacaktır.Elden gelen arda konulmayacaktır." diye yazdı.

Oflaz ABD'de benzer söylentilerin yeniden konuşulmaya başlandığını ileri sürdü:

İşte bunların başta gelenlerinden olan Michael Rubin, bakın yine ne diyor? Türkiye’de ordunun yönetime el koyabileceğini söylüyor. Ve hatta bununla da yetinmiyor. Yeni darbenin Tayyip Erdoğan’ın hayatına mal olabileceğini de belirtiyor. Türkiye’de ordunun yönetime el koyabileceğini, yeni bir darbe olabileceğini sadece o mu söylüyor? Hani ABD eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’in Ulusal Güvenlik Danışmanı John Hannah, 15 Temmuz darbesi öncesinde “Türkiye’de askeri darbe ihtimali kuvvetli” demişti ya; işte şimdi onun gibiler yine Türkiye’de askeri darbe ihtimalinden söz ediyor. ABD’deki bazı yayın organlarında da Türkiye’de askeri darbe olasılığından söz eden yorumlar çıkıyor.

Lütfü Oflaz Türkiye'de de benzer söylentilerin dile getirildiğini yazdı:

Sadece ABD’de değil bizde de bu görüşler dile getiriliyor. Bakın Balyoz darbe davasında yargılanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı Albay Ahmet Zeki Üçok da “Bu gidişle ordu yönetime el koyabilir” şeklinde konuşuyor. İnsan bütün bunlara bakınca ister istemez, “15 Temmuz darbesinden önce söylentisi gelmişti; inşallah şimdiki söylentiler yeni bir darbeyle sonuçlanmaz” demeden yapamıyor.