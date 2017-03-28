Darbe şüphelisi 18 askere müebbet hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski Sahil Güvenlik Amasra Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu'nun da yer aldığı 18 rütbeli asker hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 123 sayfalık iddianamede, şüpheliler hakkında, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle görülecek davanın ilk duruşması 1 Nisan’da yapılacak.

İddianamede, darbe girişimi gecesi Kopoycu’nun, WhatsApp uygulaması üzerinden personele gemilerde toplanma talimatı verdiği, TCSG 64 ve TCSG 22 botlarının Eren ve Bartın limanlarına seyre çıktıkları ifade edildi.

Kopoycu'nun, Ankara'dan sıkıyönetim direktifli bir sayfalık mesaj geldiğini söylediği aktarılan iddianamede, mesajda hudut kapılarının güvenliği, boğazlardan transit geçişlerin, ülkeye girişin serbest olduğu ancak çıkışların yasak olduğu yönünde emirlerin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede ayrıca TCSG 22 bot komutanı şüpheli Üsteğmen Emre Dündar'ın, kalkışmanın yaşandığını televizyondan öğrenen personelin, "kanuna aykırı hiçbir emri yerine getirmeyeceklerini" söylemelerinin ardından, "Biz askeriz, üniformayı giymek istemeyen, çıkar gider." dediği, itirazların sürmesi üzerine de "Burada emirleri benden alacaksınız, ben de emirleri grup komutanından alıyorum, grup komutanı da bölge komutanından alıyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Şüpheli üsteğmenin, yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Seyre çıkıyoruz, deniz kuvvetlerine bağlandık." talimatına, şüpheli Astsubay Uzman Çavuş Adem Göçer'in, "Bu emir nereden geldi, yazılı emir mi var, bu emri kim verdi? Zira, biz Jandarma Genel Komutanlığı gibi İçişleri Bakanlığına bağlıyız." dediği belirtilen iddianamede, "Bizler askeriz, emre göre hareket ederiz, siz benim emrime itaat edeceksiniz." ifadesini kullanan Dündar'ın, personelinden gelen "Polise ve vatandaşa kurşun mu sıkacağız?" sorusu üzerine, "Biz askeriz, üzerimizde bir üniforma var, emir komuta zincirine göre hareket ediyoruz." şeklindeki ifadeleri yer aldı.