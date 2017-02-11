Darbeci albayın odasında 'kaçırma' listesi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında yapılan aramada, darbeci Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın odasında, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin yazılı olduğu not ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma çerçevesinde, Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Özel Kuvvetler Komutanlığında arama yapıldı.

Dosyanın şüphelilerinden tutuklu Kurmay Albay Murat Korkmaz'ın 2. Tugay 4. Bölüm Tabur Komutanlığındaki odasında yapılan aramada, üzerinde "5" yazılı zarf bulundu.

Kurtulmuş'un ismi yazan not kağıdı bulundu

Zarf içerisinden "Tatbikat Hazırlığı (Radar)" başlığı adı altında 21 maddelik not bulunan A4 kağıdı çıktı. El yazısı ile yazılan notlarda, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un ismi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Büyükelçi Mustafa Varank'ın isim ve adreslerinin olduğu belirlendi.

Kurtulmuş, Kalın ve Varank'ın isim ve adreslerinin bulunduğu notun, 15 Temmuz 2016'da bu isimlerin kaçırılması planı çerçevesinde yazılmış olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Murat Korkmaz'ın 15 Temmuz'da Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı ekipleri arasında olduğu belirtildi.

KURTULMUŞ MÜDAHİL OLURUZ

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Kurtulmuş, kendisinin de durumu basına düşen son dakika haberlerinden öğrendiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Tabi ki teferruatıyla öğreneceğiz. Ama arkadaşlar; 15 Temmuz'da bir tiyatro sahnesi izlemedik. 15 Temmuz'da Türkiye uçurumun kenarından döndü. Allah razı olsun bu milletten, cesaretle meydanlara çıktı ve 15 Temmuz'daki bu eşkıya çetesinin, eşkıya sürülerinin Türkiye'yi hedef alan saldırılarını önledi. Türkiye kurtulmuş oldu. Dolayısıyla bunlar başarılı olsalardı Allah muhafaza yani öyle bir takım yargı süreçleri falan da olmayacaktı. Onu söyleyeyim. Kimi hangimizi nerede bulurlarsa çekip vuracaklar bir çukura atacaklar, arkasından bir iç savaş çıkartacaklar ve o iç savaşın sonunda Türkiye'yi yabancı işgale hazır hale getirecekler. Bu hain planın ana parçalarının bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim ismimizin de çıkmış olması normaldir. Ben tabi teferruatını bilmediğim için başka bir şey söylemek istemiyorum. Muhtemelen bu dava dosyasına konulacaktır. Biz de ona göre bu davaya müdahil olarak katılacağız ve ne olduğunu, bizimle ilgili gelişmenin hangi mahiyette olduğunu ilgililerinden hesap sormak için bu davaya müdahil oluruz" dedi.

KHK'larla ihraç edilen akademisyenlerin durumuna da değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Burada her bir akademisyenle ilgili dosyanın ne olduğunu tek tek bilmiyoruz. Ama bir kural var. Yapılan bir yanlış varsa bunun düzeltilebilmesi için biliyorsunuz daha önce de açıkladığımız 7 kişilik bir düzeltme komisyonu var. Eğer yanlışlık varsa bu yanlışlığın düzeltileceği bir mekanizma mevcuttur."