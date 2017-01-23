DARBECİ BİNBAŞI ÖLDÜRDÜ AMA ŞEHİT SAYILMADI

Darbeci binbaşı öldürdü ama şehit sayılmadı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 kişiyi öldürdükten ve 3 polisi de yaraladıktan sonra yakalanan binbaşının öldürdüğü kişi şehit sayılmadı.

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Darbe girişimi sonrası 18 Temmuz 2016’da Ankara’da gasp ettiği aracın sürücüsü Mustafa Kavlak’ı öldürüp üç polisi yaraladıktan sonra yakalanan Binbaşı Ünsal Turan’ın eylemi ‘adli olay’ olarak değerlendirilince Kavlak şehit kapsamına alınmadı.

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre Altındağ Kaymakamlığı’nın kararına itiraz eden ailenin avukatı Aydın Andıç, Kavlak’ın, Binbaşı Turan’ı yakalamak için mücadele ettiği için vurulduğunu belirterek, olayı şöyle anlattı:

‘4 ÇOCUK YETİM KALDI, MAĞDURLAR’

“Binbaşı Ünsal Turan, darbe gecesi birliğine gitmiş, darbe girişimi başarısız olunca kendini aklamak için emniyet müdürlüğüne giderek itirafçı olmuş ve ne yazık ki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Üst aramasında üzerinde 1 dolar çıkmıştır. Bırakıldıktan sonra İstanbul’a kaçmak için havalimanına giderken taksici tarafından şüphe üzerine taksiden indirilmiş, daha sonra müvekkilim Mustafa Kavlak’ın arabasını gasp etmiştir. Müvekkilimin başına silah dayamış, bu esnada diğer polislerin takibi söz konusu olunca ateş açıp üç polisi yaralamıştır. Müvekkilim yakalanması için mücadele etmiş, direnmiş, ancak şehit edilmiştir. Gerekli araştırma yapılmamış , sadece adam öldürme soruşturması kapsamında dava açılmıştır. 667 sayılı KHK’nin 7. maddesi ‘15 Temmuz ve devam eden günlerde olaylar sebebi ile güvenlik güçlerine yardım ederken hayatını kaybedenler şehit kabul edilmiştir’ diyor. Geride gözü yaşlı bir eş ve 4 çocuk yetim kalmıştır.”

Hürriyet
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