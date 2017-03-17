Darbeci generale 4 ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile kaymakamların gözaltına alınması emri veren tutuklu eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın da aralarında olduğu 22 şüpheli hakkında, 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 78'er yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili tarafından hazırlanan 462 sayfadan oluşan iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Darbe gecesi Vali Özdemir Çakacak ile kaymakamların gözaltına alınması emrini veren ve uzun süre teslim olmamak için direnen dönemin Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ile eski Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de aralarında bulunduğu asker, sivil memur ve polis 29 şüpheli hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açıldı. Haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 78'er yıl ağır hapis cezası istenen zanlıların bir kısmının örgütün deşifre edilen haberleşme sistemi Bylock ve Whatsapp sosyal medya hesaplarından birbirleriyle irtibatlı olduklarının belirlendiği vurgulandı. Darbe gecesi Garnizon Komutanlığı'nda yaşananlarla ilgili detaylı görüntü ve fotoğraflar, açıkta bekleyen gemilerin seyir defteri kayıtları, dijital veriler de yer aldı.

VALİ VE KAYMAKAMLAR İÇİN GÖZALTI KARARI VERMİŞTİ

15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından gözaltına alınan ilk generallerden biri olan Nejat Atilla Demirhan'ın, saat 22.30'da tüm birlik komutanlarını garnizona çağırarak, ülke yönetimine el konulduğu yönündeki yazılı emri gösterip, "Ben Sıkıyönetim Komutanıyım. Bundan sonra hepiniz benim emrimdesiniz" dediği de iddianamede yer aldı.

POLİSLERE TELSİZLE EMİR VERDİ

İddianamede ayrıca tutuklu eski polis müdürü Hasan Basri Dağdelen'in telsizle Garnizon Komutanlığı'na gelip, Nejat Atilla Demirhan'a emrinde olduğunu söylediği, Demirhan'ın da elindeki telsizi alıp, polislere, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülke yönetimine el koyduğunu, kendisinin de sıkıyönetim garnizon komutanı olduğunu, Vali Özdemir Çakacak ve Kaymakamlarının gözaltına alınmasına karar verdiğini ve gereğinin yapılmasını istediğini anons ettiği vurgulandı.

Darbeci generalin, İl Jandarma Komutanlığı'na vekalet eden Albay Mustafa Bahçepınar'ı telefonla arayarak emirlerinin yerine getirilmesini istediği, Albay Bahçepınar'ın ise, "Emrinizi yerine getirmiyoruz" yanıtını alan Demirhan, "Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" diyerek tehdit ettiği de iddianamede yer aldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltı kararına Mersin Limanı'ndaki makam odasında saatlerce direnen ve polis ve jandarmanın operasyon hazırlığına başlaması üzerine tıraş olup teslim olan Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, gözaltı sırasında darp edilen ve eli yüzü kan içinde kalan eski Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Hasan Basri Dağdelen ile diğer sanıklarının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.