Darbeci komutan fenalaştı

Malatya'da başlayan FETÖ/PDY davasında sanıklar 5'inci kez hakim karşısına çıkıyor. Bugünkü duruşmaya Düzce Cezaevinde tutuklu bulunan Emin Ayık da katıldı. Duruşma öncesinde eski 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avnu Angun fenalaştı.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili Malatya'da görülmeye başlanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında bugün 5'inci duruşma görülüyor. Malatya E Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu'na getirildi. Bugünkü duruşmaya Düzce Cezaevinde tutuklu bulunan dönemin 7. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık da katılıyor.

Avnu Angun fenalaştı

Öte yandan, duruşma öncesi cezaevi aracından duruşma salonuna alınan eski 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun, rahatsızlanınca dışarıda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. İğne yapılan Angun daha sonra duruşmaya katıldı.