DARBECİLER BURADA HESAP VERECEK

Darbeciler burada hesap verecek

Ankara'daki darbe davaları Sincan'da inşa edilen duruşma salonunda görülecek.

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FETÖ’nün darbe girişimi kapsamında Ankara’da açılan darbe davalarının görülmesi için Sincan’daki cezaevi yerleşkesi içinde Türkiye’nin en büyük duruşma salonunun yapımına 2 Ağustos 2016’da başlandı.

Tamamlanmak üzere olan duruşma salonundaki çalışmalar, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü izniyle basın mensupları tarafından görüntülendi. Duruşma salonu binası, oturma alanı 5 bin metrekare olmak üzere toplam 12 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. 2 bin metrekarelik salon, 645 tutuklu, 580 avukat, 295 izleyici kapasitesine sahip. Binada tutuklu sanıklar için altı nezarethane var. İlk darbe davasının, Polatlı 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okulu’nda meydana gelen olaylarla ilgili 330 sanık hakkında 28 Şubat’ta görülmesi planlanıyor. 

Milliyet
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