Darbeciler Erdoğan'ı yargılamak için plan hazırlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) bağlı darbecilerin suikast girişiminde bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sıkıyönetim mahkemelerinde yargılama aşamasını dahi planladıkları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün askeri yargı yapılanmasına ilişkin 31 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianameye giren deliller, FETÖ'cü hainlerin darbenin her aşamasını planladıklarını ortaya koydu.



GÖREVLENDİRMELER HAZIRLANDI



İddianamede yer alan bilgilere göre, darbeci hainlerin Yurta Sulh Konseyi adı altında yayınladığı sözde sıkıyönetim direktifiyle, sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu ve buralara görevlendirme yapıldı. İddianamede, söz konusu görevlendirmelerdeki amacın askeri yargıyı kontrol altında tutmak, soruşturma, dava ve kanun yolu aşamasında yargıya müdahale etmek, sıkıyönetim yönetim komutanlarına Adli Müşavir/Hukuk Müşaviri desteği sağlamak olduğu belirtildi. Bunu sağlamak için de FETÖ'cülerin kendilerine karşı çıkabilecekleri görevlerinden aldığı, örgüt mensubu olan veya örgütle birlikte hareket edecek kişileri ise sistem içerisinde bıraktıkları vurgulandı.



316 KİŞİYE ÖZEL GÖREVLENDİRME



Bu şekilde 316 kişinin sıkıyönetim mahkemelerine atandığı söz konusu görevlendirme ve Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi'ne askeri hakim olarak görevlendirilen Serdar Çamiçi'nin Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'ndeki odasından çıkan belgeler de iddianameye girdi. Görevlendirme listesinde isminin karşısında “Özel Görevlendirme” ibaresi yer alan Çamiçi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ kalması durumunda nasıl yargılanabileceğine ilişkin araştırma yaptığı belirlendi.



ARAŞTIRMA DOKÜMANLARI ÇIKTI



İddianamede, askeri hakim olduğu 2009 sınav sorularını önceden ele geçirdiği belirtilen Çamiçi'nin odasında, “Ceza Yargılaması Kapsamında Devlet Sırrı”, “Kovuşturma Aşamasında Devlet Sırrı”, “Yasama Dokunulmazlığının Sona Ermesi”, “Vatana İhanet Suçu”, “Kanunilik İlkesi Çerçevesinde Cumhurbaşkanı'nın Cezai Sorumluluğu”, “Devlet Başkanları'nın Görev ve Yetkileri”, “Göreviyle İlgili Olmayan Kişisel Suçlarından Dolayı Cumhurbaşkanı'nın Sorumluluğu ve Yapılanması”, “1982 Anayasa'sında Cumhurbaşkanı'nın Sorumsuzluğu” başlıklı çok sayıda doküman bulunduğu kaydedildi.



RÜTBE YALANINA SIĞINDI



İfadesinde, FETÖ ile yakından uzaktan bir alakasının olmadığını iddia eden Çamiçi, askeri yargıda FETÖ'cülerin teşkilatlandığına dair çok yoğun duyumlarının olduğunu söyledi. Çamiçi, “Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesi”nde isminin yer almasına ilişkin ise “İsmim neden listede anlamadım. Düşük rütbeli olmam sebebiyle söz geçirebileceklerini düşünmüş olabilirler” diyebildi.



ByLock'tan hırsızlık



İddianameye, soruşturmaları hala devam eden 2013 ve 2014'teki askeri hakimlik sınavı şüphelilerin itirafları da girdi. 2013 döneminde soruları örgüt abisi tarafından verilerek askeri hakimliğe giren şüpheli Cemal A. ByLock kullandığını, kullanıcı adının ise “Ekvator” olduğunu söyledi. Cemal A., “2014 yılı HSYK seçimlerinde seçim sonuçlarına ilişkin dua etmek, oruç tutmak ya da duaları göndermek amacıyla ByLock'tan mesajlaşmalar oldu. FETÖ'ye mensup kişiler sınavlarda sadece istediklerini kazandırıyorlardı, diğerlerini eliyorlardı. Özellikle 2013-2014 dönemindeki askeri hakim ve savcıların ben dahil hepsi FETÖ ile bağlantılı” dedi.