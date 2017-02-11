Darbeciler iki bakanın evlerini vurmak için plan yapmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Yüzbaşı Ali Pehlivan'ın verdiği ifadeden hareketle darbe girişimi gecesi hedef yapılan veya seçilen yerlerin koordinatlarını tek tek tespit etti.

Şüpheli Pehlivan ifadesinde, FETÖ mensubu olduğunu ve örgüt lehine faaliyetlerde bulunduğunu itiraf ederek, örgüte nasıl girdiğini, kimlerle temas kurduğunu anlattı. Pehlivan, savcılığa, TSK içerisinde FETÖ'cü olarak bildiği tüm isimleri tek tek söyledi.

İfadesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten ve meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in kendisini 9 Temmuz 2016'da telefonla arayarak çağırdığını anlatan Pehlivan, şu bilgileri verdi:

''Sönmezateş, yanına gittiğimde, 'Yapacağımız şeyi, siviller de dahil kimseye söylemeyeceğine dair oğlunun üzerine yemin eder misin' diye sordu. Ben de kendisine 'Söz veriyorum' dedim. Bu yemin tarzından Sönmezateş'in cemaatten olduğunu anladım. Benim de cemaat mensubu olduğumu nasıl anladığını bilmiyorum hatta ifşa etmesinden korktum. Daha sonra 'CAS (Coğrafi Analiz Sistemi) programını aç' dedi. Bu program bizim bilgisayarlarda yüklüdür, Google Earth'ın Harita Komutanlığı tarafından yapılmış versiyonu. Bu programı açarak, MİT Müsteşarlığı, Polis Özel Harekat, Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Dikmen Vadisi'nde özelliğini bilmediğim iki blok, Ahlatlıbel'deki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı binası, Ümitköy'deki Türk Telekom'a ait bina, Türksat binası, İstanbul'daki orduevleri ve Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ekran resimlerini aldık. Sönmezateş, bu resimlerin altına koordinatlarını yazmamı istedi. Koordinatları çıkararak resimlerin altına yazdım ve Sönmezateş'e verdim. Sönmezateş, koordinatları yazdığım resimlerin üzerine isimlerini yazmıştı. Benden bunları çıktı alıp kendisine vermemi istedi. Ben de çıktılarını alarak Sönmezateş'e verdim."

Bu haritalama ve koordinat işlemlerini neden yaptıklarının kendisine söylenmediğini belirten Pehlivan, şüpheli Sönmezateş'in "Bana güvenin, emirlerimi yapın" dediğini aktardı.

Pehlivan, bu yapılanların darbe faaliyeti kapsamında olduğunu 15 Temmuz'da anladığını öne sürerek, darbe faaliyeti kapsamında Dikmen Vadisi'nde işaretledikleri blokların hangisi olduğunu da gösterebileceğini söyledi.

Savcılık, bu ifade doğrultusunda söz konusu koordinatları kontrol ederek, Dikmen Vadisi'ndeki iki bloku şüpheliye teşhis ettirdi.

Bunun üzerine söz konusu bloklarda kimin oturduğunu araştıran savcılık, apartmanlarda oturan tüm kişilerin isim listesini çıkardı. Bloklarda Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile 5 ülkenin elçilik mensuplarının ikamet ettiği ortaya çıktı.

FETÖ'cülerin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi F-16'larla vurmak için Başbakan Yardımcısı Canikli ve Bakan Çavuşoğlu'nun ikametlerini de hedef aldıkları değerlendiriliyor.