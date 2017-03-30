Darbeciler yine rüyalara sarılmaya başladı

Darbe girişimi gecesi Yurtta Sulh Konseyi tarafından yayınlanan direktifte, Diyarbakır Sıkıyönetim Komutan yardımcısı olarak adı geçen ve halen tutuklu olan 16'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey'in evinde yapılan aramada, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait mesaj ve vaaz videoları ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yurtta Sulh Konseyi tarafından Sıkıyönetim Komutanı olarak gösterilen 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz ve Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olarak gösterilen 16'ncı Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Savaş Beyribey hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan İddianamede Savaş Beyribey'in 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

DARBEYE PEYGAMBERİ DE KARIŞTIRMIŞLAR

İddianamede, darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Yüzbaşı Ali Osman Uzun'un, Tuğgeneral Savaş Beyribey'le ilgili 12 Ekim 2016 tarihinde verdiği ifadeye dikkat çekildi. Uzun'un ifadesi iddianamede şöyle yer aldı:

"Bir gün Savaş Beyribey hastaneye gitti. Orada beklerken hastanede bulunan hemşire kendisine 'Rüyasında Peygamber efendimizi gördüğünü, darbeye teşebbüs girişiminde bulunulması nedeniyle tutuklu olanların vekilinin kendisi olduğunu, bu kişilere yapılan eziyetin peygambere yapılmış olduğunu ve bu kişilerin çok yakında bu eziyetten kurtulacaklarını söylediğini' anlatmış. Savaş Beyribey bu rüyayı Ali Durmuş ve Bülent Gürdoğan'a anlattı. Bülent Gürdoğan rüyayı FETÖ/PDY mensuplarının duyacağı şekilde yüksek sesle avluda anlattı."

Savcı, şüphelinin bu şekilde cezaevinde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının çözülmesini engellemek için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA İZİNDEYMİŞ

Tuğgeneral Savaş Beyribey'in gözaltına alınmasının ardından evinde ve işyerinde arama yapıldığını belirten savcı, şüphelinin evinden elde edilen dijital materyallerde FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait mesaj ve vaaz videolarının tespit edildiğini kaydetti. Şüphelinin darbeye teşebbüs sırasında izinde olduğunu belirten savcı, ifadesinde çelişkiler bulunan Beyribey'in FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak darbeye teşebbüs eyleminin içerisinde olduğunu belirtti.

'DARBEYE KARŞI ÇIKTIM' SAVUNMASI

İfadesinde, darbe girişimini Antalya'da tatilde olduğu sırada televizyondan öğrendiğini belirten savaş Beyribey ise kendini şöyle savundu:

"Saat 23.16'da Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Kurmay Albay Ahmet Köse beni arayarak, sıkıyönetim ilan edildiğini belirten belgeden bahsetti. Ben nizamiyenin kapatılmasını, emniyet alınmasını ve kanunsuz hiçbir hareket yapılmayacağı emrini verdim. Bu emirleri verdiğim zamana kadar Kolordu Komutanı Korgenaral İbrahim Yılmaz ile iletişime geçmedim. Çünkü kanunsuz emir alabileceğimi düşündüm. Bu emirleri verdikten sonra saat 03.00 sıralarında Kolordu Komutanı Korgenaral İbrahim Yılmaz'ı telefonla aradım. Kolordu komutanı ile görüştüğümde bu olayın ne olduğunu sordum. Kolordu Komutanı darbe girişiminde bulunanları kast ederek 'Manyak bunlar, Tugaya hakim ol' dedi. Kolordu komutanının darbe girişimine katılmadığını anlayınca rahatladım. Sur operasyonları sırasında kullanmış olduğumuz TELEGRAM uygulamasından Tugay nizamiyesinden herhangi bir çıkış yapılmaması, kanunsuz herhangi bir eylemde bulunulmaması konusunda mesajlar yayınladım. Darbe girişimine herhangi bir şekilde katılmadım. Devletime ve milletime yönelik bir herhangi bir saldırıda yer almadım."