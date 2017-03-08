Darbecilere böyle seslendi: ''Acı çekmenizi istiyorum''

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında, aralarında tutuklu olan darbe girişiminin en rütbeli ismi 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu eski Garnizon Komutanı Avni Angun , 2. Ordu eski Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve Albay Mustafa Özkan'ın da olduğu, 6'sı General 76 sanığın yargılamasına başlandı. Duruşmada, aralarında darbe girişiminde ordu komutanlığı nizamiyesinde açılan ateşle yaralanan ve gazi olan üniversite öğrencisi Enes Gün ile araçları zarar gören müştekiler de hazır bulundu. Müştekilerden Enes Gün, "Vatanımı savunmak için 2'nci orduya gittim. Darbecilerden korkmadığımı göstermek için bir kamyonun üzerine çıktım. Bu sırada bize ateş edildi. Elimde sopa dahi yoktu. Sol karın boşluğumdan vuruldum ve kamyon kasasından aşağı düştüm. Şikayetçiyim. Onların yeri bu oturdukları yer değil, daha aşağı bir yer. Kimlik tespiti sırasında kalkıp rütbelerini söylemeleri, bugün asker olanlara haksızlık. Kendilerini görünce, nasıl iyi bir iş yaptığımı anladım ve daha da gururlandım. İdam benim gözümde onlar için bir ödül olur. Çünkü onlar tanklarla milleti ezdiler. 248 vatandaşımızı şehit edip, 2 bin 194 kişinin gazi olmasına sebep oldular. Tek seferde ölmelerini değil, acı çekmelerini istiyorum. Sadece beni vuranlardan değil, emir verenlerden de şikayetçiyim" dedi.

BAŞBAKANLIK DA MÜDAHİL

Zırhlı personel taşıyıcılarının araçlarına zarar verdiği müştekiler Emre Yıldırım, Ramazan Kara, Serkan Merdivenli ve oturduğu apartman zarar gören Mustafa Yücel de darbecilerden şikayetçi oldu. Başbakanlık da davaya müdahil olma talebine bulundu.