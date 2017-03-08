  • Wikileaks CIA'den geldiği iddia edilen binlerce belgeyi yayımladı
  • Çavuşoğlu Almanya'da konuştu: Öyle demeyin PKK'nın dostları üzülür
  • Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü
  • MİT'ten Bylock raporu: 30 bin kişi aranıyor
  • Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e ''Sen git nonoşlarla birlikte ol''

DARBECİLERE BÖYLE SESLENDİ: ''ACI ÇEKMENİZİ İSTİYORUM''

Darbecilere böyle seslendi: ''Acı çekmenizi istiyorum''

2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin yargılandığı darbe davasında 15 Temmuz gazisi sanıklara ''Acı çekmenizi istiyorum'' diye seslendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz darbe girişiminin Malatya ayağında, aralarında tutuklu olan darbe girişiminin en rütbeli ismi 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile 2. Ordu eski Garnizon Komutanı Avni Angun , 2. Ordu eski Hareket Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve Albay Mustafa Özkan'ın da olduğu, 6'sı General 76 sanığın yargılamasına başlandı. Duruşmada, aralarında darbe girişiminde ordu komutanlığı nizamiyesinde açılan ateşle yaralanan ve gazi olan üniversite öğrencisi Enes Gün ile araçları zarar gören müştekiler de hazır bulundu. Müştekilerden Enes Gün, "Vatanımı savunmak için 2'nci orduya gittim. Darbecilerden korkmadığımı göstermek için bir kamyonun üzerine çıktım. Bu sırada bize ateş edildi. Elimde sopa dahi yoktu. Sol karın boşluğumdan vuruldum ve kamyon kasasından aşağı düştüm. Şikayetçiyim. Onların yeri bu oturdukları yer değil, daha aşağı bir yer. Kimlik tespiti sırasında kalkıp rütbelerini söylemeleri, bugün asker olanlara haksızlık. Kendilerini görünce, nasıl iyi bir iş yaptığımı anladım ve daha da gururlandım. İdam benim gözümde onlar için bir ödül olur. Çünkü onlar tanklarla milleti ezdiler. 248 vatandaşımızı şehit edip, 2 bin 194 kişinin gazi olmasına sebep oldular. Tek seferde ölmelerini değil, acı çekmelerini istiyorum. Sadece beni vuranlardan değil, emir verenlerden de şikayetçiyim" dedi.

BAŞBAKANLIK DA MÜDAHİL
Zırhlı personel taşıyıcılarının araçlarına zarar verdiği müştekiler Emre Yıldırım, Ramazan Kara, Serkan Merdivenli ve oturduğu apartman zarar gören Mustafa Yücel de darbecilerden şikayetçi oldu. Başbakanlık da davaya müdahil olma talebine bulundu.

395
-
''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti''Erkeklerle cinsellik daha iyi'' dedi tecavüz etti
Akşener'den şok referandum iddiasıAkşener'den şok referandum iddiası
Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."Şimşek: "Eğer hayır çıkarsa..."
İşte cinsel organının boyuyla övünen milletlerİşte cinsel organının boyuyla övünen milletler
'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama'Fuhuş kartviziti'ne ilk tutuklama
Babası bakandı kendisi bakkalBabası bakandı kendisi bakkal
Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi olduGülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtıMeral Akşener'den Devlet Bahçeli'ye Sinan Oğan yanıtı
İnanılmaz tespih koleksiyonuİnanılmaz tespih koleksiyonu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS