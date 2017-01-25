Darbecilere İngilizce mesaj: Run !

15 Temmuz' darbe girişiminde, TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nın ele geçirilmeye çalışılmasına dair hazırlanan iddianamede sanıkların ifade ve itirafları da yer aldı.

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Bir grup askerle birlikte TRT'nin Ulus binasına yayını kesmek için giden Binbaşı Yüksel Demir, TRT'ye nasıl gittiklerini ve ardından nasıl kaçtıklarını da anlattı.

Sabah gelen mesaj: 'Run'

Demir 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkındaki iddianameye giren ifadelerinde o geceyi şöyle anlattı:

"5 Kurmay subay 1 Teğmen, 1 Astsubay ve 30 kadar askerle birlikte TRT Ulus binasına gittik. Orada bulunan insanları dışarı çıkardık. Aydınlatmaları kapattık. Aradan 20 dakika geçti, piste bir helikopter indi. Bu helikopterden 1 havacı Albay ile 5-6 kişi indi. Havacı Albay (Hüseyin Ergezen) TRT Arapça kısmına geçti. Bir süre sonra vatandaşlar toplanmaya başladı, bunun üzerine Müslüm Albayı aradım. Müslüm Albay sıkıyönetim ilan edildiğini ve whatsapptan da bu emri gönderdiğini söyledi. Saat 23.00 sıralarında Müslüm Albay tekrar aradı. Taksim'e takviye göndermemi istedi. Bunun üzerine Hasan Baş ve Ercan Küçük Yüzbaşılar ile birlikte Taksim'e bir kısım askerleri gönderdim. Vatandaşların olay yerine gelmesi üzerine 3-4 el havaya ateş ettik. İçeriye girip Albay Ergezen'e durumu bildirdim. 'Genelkurmay'ın emri var, bekleyeceğiz' dedi. Albay Müslüm Kaya da aynı şeyleri söyledi. Sabah saatlerinde polis araçları geldi. 05.00 sıralarında cep telefonuma 'RUN' (Kaçın) yazan bir mesaj geldi. 07.45 sıralarında teslim olduk.'

Sivil kıyafetleri oradan almışlar

İddianameye göre Havacı Albay Hüseyin Ergezen ve ekibi ise 06.00 civarında, TRT binasından temin ettikleri sivil kıyafetleri giyerek, uzun namlulu silahlarını da bırakarak olay yerinden kaçtılar.