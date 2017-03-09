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DARBECİLERE YUMURTA VE İP ATTILAR

Darbecilere yumurta ve ip attılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davası sanıkları duruşma salonuna getirilirken bazılarının üzerine yumurta ve ip atıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Salona giriş sırasında protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı.

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FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit, helikopter pilotları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın da arasında bulunduğu tutuklu sanıkların tamamı dinlendi.

Yargılamanın üçüncü haftasında, sanıkların avukatları tarafından savunmalarının yapılmasının ardından ara kararın açıklanması bekleniyor.

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AA
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