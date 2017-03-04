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DARBECİLERİN CEP TELEFONU HATLARINI FİRARİ ÖĞRETMEN DAĞITMIŞ

Darbecilerin cep telefonu hatlarını firari öğretmen dağıtmış

Darbecilerin "Yurtta Sulh Konseyi" adını verdikleri yapılanmanın bazı üyelerinin kullandıkları cep telefonu hatlarının, meslekten ihraç edilen ve Almanya'ya kaçan öğretmen tarafından dağıtıldığı belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde, bazı darbeci askerlerin kullandığı cep telefonu hatlarını dağıtan kişinin, meslekten ihraç edilen öğretmen Ali Irmak olduğu belirtildi.

İddianamede, Irmak'ın FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u 2014 yılından itibaren kullandığı bildirildi.

Irmak'ın, başka kişiler adına aldığı 10 cep telefonu hattını darbe girişiminde yer alan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Genelkurmay Karargahına giren Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin liderliğini yapan Fırat Alakuş, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde bulunan Şükrü Seymen, o dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı 1. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Daire Başkanlığı yapan eski Tuğamiral Sinan Sürer, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'le toplantılara katıldığı belirlenen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık, Osman Kılıç, Murat Korkmaz, Harun Olgun ve İsa Karabulut'a dağıttığı kaydedildi.

Söz konusu şüphelilerin Irmak'ın verdiği cep telefonu hatlarını 15-16 Temmuz'da kullandıkları aktarılan iddianamede, bir cep telefonu hattının ise kullanıcısının belirlenemediği ifade edildi.

İddianamede, örgüt mensuplarıyla çeşitli zamanlarda yurt dışına çıkan Irmak'ın darbe girişimi sırasında şüphelilerle birden fazla kez görüştüğü bilgisine yer verildi.

Buna göre Irmak, darbe girişiminde bulunulan saatlerde Alakuş ile 3, Yazıcı ile 5, Seymen ile de 2 kez görüştü.

AA
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