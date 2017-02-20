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DARBECİLERİN GİZLİ AJANDASI BULUNDU

Darbecilerin gizli ajandası bulundu

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir delile ulaştı.

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FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi Ankara ve İstanbul'da yaptığı darbe toplantılarında bizzat yer alan ve Ankara ile koordinasyonu sağlayan isimlerden biri olan Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın evinde arama yapıldı. Aramada, 'International Conference Military And Security Studies 2015 Turkish Army War Collage' ibareli bir ajanda ele geçirildi.

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre polisin incelemeye aldığı ajandanın 37 ve 38'inci sayfalarında 'Sosyal medyayı nasıl yöneteceğiz? Yetkimiz var mı?', 'Sıkıyönetim Komutanı kim olacak SÖGK x başkası?' şeklinde el yazısı notlar çıktı.

KATILANLAR İŞARETLENDİ

İstanbul'daki darbe girişimi eylemlerinin talimatını görevli alay ve tabur komutanlarını arayarak ileten şüpheli olan Binbaşı Yanık'ın evinde 1, 2 ve 3 ile işaretlenmiş bilgisayar çıktısı da ele geçirildi. Bu dokümanda bir kısım albay ve üst rütbeli şahısların isim ve görev yeri bilgilerine yer verilirken bu isimlerin yanlarına artı işareti konulduğu belirlendi. Savcılık yaptığı incelemede yanlarına artı işareti konulan isimlerin büyük çoğunluğunun 15 Temmuz darbe girişimine katıldığını tespit etti.

GENELKURMAY'I FİŞLEMİŞLER

Ele geçirilen ajandada dikkat çeken bir diğer konu ise 4 ve 50'nci sayfalar arasında bulunan Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri'ne bağlı üst düzey komutanların isimleri çıktı. Belgede bu isimler 'Sıra kuvvet, rütbe, sicil, ad, soyad, eşinin adı, görevi, ili, dahili numarası, makam cep, konut, emir subayı tafics' (TSK'nın fiber bazlı iletişim ağı), şeklinde 'İsim ve iletişim bilgileri' adı altında toplanmış halde bulundu. Özlük ve özel bilgilerin yer aldığı dökümanların, darbe girişiminde irtibat ve koordinasyonu sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Yeni Şafak
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