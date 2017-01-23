Darbecilerin kaçış anı kamerada

15 TEMMUZ darbe girişimine katılan erlerin; rütbeli subaylara, sokağa çıkan halkın “kim olduklarını” sorduğu, darbeci subayların ise “Paralelci bunlar. PKK yandaşı” diye cevap verdikleri ortaya çıktı. Ayrıca Beşiktaş Kulübü, 15 Temmuz gecesi Vodafone Arena Stadı’na helikopterle saha içine inen darbecilerin ‘Çimlere’ zarar verdiklerini belirterek şikayetçi oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT ve Digitürk binasının darbeci askerler tarafından işgal edilmesi ve Vodafone Arena Stadı ile Casper Plaza’ya helikopterle asker indirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Vodafone Arena Stadı’na toplamda 3 helikopterin iniş yaptığı, 2 sorti ile toplamda 43 asker ve 3 sivil teknik personelin stada indirildiği anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede Beşiktaş Jimlastik Kulübü de müşteki olarak yer aldı. Savcılığa şikayet dilekçesi sunan kulüp, darbecilerin stadın çimlerine iniş yaptıkları stadın güvenlik görevlilerini silah zoruyla etkisiz hale getirdiklerini belirtildi.

Darbecilerin stad çimlerini ve stad çıkışına kadar bazı eşyaları da tahrip ettiği şikayet dilekçesinde yer aldı.

‘POLİSLER GERÇEK DEĞİL’ DİYE KANDIRDILAR

Vodafone Arena Stadı’na inip buradan TRT binasına giden erlerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. Erler ifadelerinde komutanlarının kendilerini, “Polisler gerçek polis değil. Polis araçları içeri girmeye çalışırsa vurun. Toplananlar da PKK yandaşı” diyerek kandırdığını anlattı. Bir er ise ifadesinde Teğmen Mustafa T.’nin kendisine, “Bu saatten sonra babam girse ateş ederim. Siz de ateş edin. Emirlere uyun. Öbür dünyadaki günahlarınızı ben üstleniyorum” dediğini anlattı.

Er Burak K. Teğmen Mustafa T.’ye, “Ben ateş etmem” dediğinde ise, T.’nin, “Sen vatanhainisin” dediğini söyledi. Ayrıca toplanan kalabalığın kim olduğunu başka bir komutanına sorduğunu anlatan Burak K., “Bunlar PKK’lı bir kısmı da paralelci” dediğini belirtti.

KAÇAN ASKERLER KAMERADA

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İddianamede ayrıca darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 2 askerin TRT binasından kaçış görüntüleri de yer aldı. Görüntülerde sivil giyimli olan 2 kişinin otomatik cam kapıyı bir süre zorladıkları ve kapısı esneterek kaçtıkları görülüyor.