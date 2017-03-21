Darbecilerin uçak sesi müşteki yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbeci askerler tarafından Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, uçakların sesinden etkilenerek düşen iki kişi yaralandıkları, bir kişi de aracına bazı şüphelilerin bulunduğu askeri araçlar tarafından zarar verildiği gerekçesiyle müşteki olarak yer aldı.

Taksim'e çıkan darbeciler hakkında iddianame

"Etkili mesafeden ateş ederek birçok mağduru öldürmeye çalıştılar"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, Taksim Meydanı'nda gelişen olaylar sırasında, Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine ve meydana konuşlanan rütbeli askerler, er ve erbaşların uzun namlulu silahlarla ateş etmeleri sonucu vatandaşların yaralandığı belirtildi.

İddianamede, kim olduğu belirlenemeyen bazı şüphelilerin, etkili mesafeden ateş ederek birçok mağduru öldürmeye çalıştığı ve yaraladığı anlatıldı.

Uçak sesinden etkilenerek düşmesi sonucu yaralandı

Bazı şüphelilerin içinde bulunduğu askeri araçların, yolun kapalı olması nedeniyle Beşiktaş'ta bekleyen müşteki Recep Kuşçul'un 34 NF 5153 plakalı aracına çarparak zarar verdikleri dile getirilen iddianamede, Kağıthane'de oturan müşteki Süleyman Zeren'in de 15 Temmuz gecesi evinin üstünden geçen uçakların sesinden etkilenerek düşmesi sonucu yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, müşteki polis memuru Murat Karakeçiden'in de görev yaptığı polis merkezinin önünde alçak uçuş yapan uçakların sesinden etkilenerek düşmesi üzerine yaralandığı kaydedildi.