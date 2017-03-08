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DARBECİYİ PARMAK İZİ YAKALATTI !

Darbeciyi parmak izi yakalattı !

FETÖ'nün kara kutusu firari Adil Öksüz'le darbe toplantılarına katılan Birol Kurubaş'i, cam şişedeki parmak izi ele verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün başkanlığındaki darbe toplantılarına katılan firari Birol Kurubaş'ı, cam şişe üzerindeki parmak izi ele verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan çatı iddianamesine göre, Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi'nde bulunan ve örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan üç katlı villada Öksüz başkanlığında darbe girişimine ilişkin toplantılar yapıldı.

Toplantıya Öksüz'ün yanı sıra Birol Kurubaş, Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit'in katıldığı belirlendi.

Kurubaş'ın, 5, 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016 tarihlerindeki beş ayrı toplantıya katıldığı, evde yapılan aramalar sonucunda ortaya çıktı. Aramalarda elde edilen bir cam şişede yapılan parmak izi analizinde Kurubaş'ın parmak izine rastlandı.

FETÖ'nün planlayıp sevk ve idare ettiği darbe girişiminde yer alan Kurubaş'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanması isteniyor.

AA
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