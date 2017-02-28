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DARBENİN İÇİNDE AK PARTİLİ VEKİLİN OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü

İddianın sahibi hükümete yakın Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler. Diler isim vermiyor. Ama Bu vekilin Almanya'ya giderek CIA ile görüştüğünü ileri sürüyor.

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Ergün Diler Takvim'deki köşesinde iddiayı diler getirdi.

Diler darbe içinde CIA'dan Almanya'ya kadar pek çok ismin olduğunu ileri sürdü.

Ama yazının asıl çarpıcı kısmı son bölümdeydi. Diler NOT diyerek iddiasını dile getirdi.

NOT:  "Bu ekibin içinde bir de AK PARTİLİ vekil var. Öne çıkmayan sade bir vekil bu! Aslında hep önemliydi. Bu isim de 15 TEMMUZ'dan önce çok özel bir uçuş yapıyor ve ne hikmetse ALMANYA'ya gidiyor.

"NE yapıyordu orada?" EVET DOĞRU SORU BU!

Meraklandırmak istemem sizleri.

Gidiyor çünkü orada kendini CIA ekibi bekliyor. Oturup konuşuyorlar.

DARBEYİ TARTIŞIYORLAR!

BU EKİP EL ELE 15 TEMMUZ'a getiriyor ülkeyi... 15 Temmuz ile ilgili daha çok şey yazacağız... Öyle isimler var ki şaşıracaksınız. Bekleyin...

Başladık işte...

Önce bu ekibi bir anlatalım...

Gerisi gelecek...."

Takvim
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