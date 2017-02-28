Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü

Ergün Diler Takvim'deki köşesinde iddiayı diler getirdi.

Diler darbe içinde CIA'dan Almanya'ya kadar pek çok ismin olduğunu ileri sürdü.

Ama yazının asıl çarpıcı kısmı son bölümdeydi. Diler NOT diyerek iddiasını dile getirdi.

NOT: "Bu ekibin içinde bir de AK PARTİLİ vekil var. Öne çıkmayan sade bir vekil bu! Aslında hep önemliydi. Bu isim de 15 TEMMUZ'dan önce çok özel bir uçuş yapıyor ve ne hikmetse ALMANYA'ya gidiyor.

"NE yapıyordu orada?" EVET DOĞRU SORU BU!

Meraklandırmak istemem sizleri.

Gidiyor çünkü orada kendini CIA ekibi bekliyor. Oturup konuşuyorlar.

DARBEYİ TARTIŞIYORLAR!

BU EKİP EL ELE 15 TEMMUZ'a getiriyor ülkeyi... 15 Temmuz ile ilgili daha çok şey yazacağız... Öyle isimler var ki şaşıracaksınız. Bekleyin...

Başladık işte...

Önce bu ekibi bir anlatalım...

Gerisi gelecek...."