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DARBENİN KİLİT İSİMLERİ MAHKEMEDE BİRBİRİNE GİRDİ

Darbenin kilit isimleri mahkemede birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ''Paşa'' lakaplı Zekeriya Kuzu ile darbeci Tuğgeneral Sönmezateş tartıştı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi suikast düzenlemek için Marmaris'te kaldığı oteli basan ve 2 polisi şehit eden darbecilerin yargılandığı davanın ikinci gününde, FETÖ'cü askerler birbirine düştü. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunmasını yapan "Paşa" lakaplı, FETÖ'nün çiğli Üssü imamı astsubay Zekeriya Kuzu, sözlerine "Mahkemeden çok memnunum. Kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" diyerek başladı.

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Bu sözlere sinirlenen tutuklu sanık Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise "Kimse benim adıma teşekkür edemez" diye bağırdı. Çıkan gerginliğin yatışmasının ardından savunmasına devam eden Kuzu, "Ülkü ocaklarında yetiştim. 30 yıl MAK timinde görev yaptım. Benim hayatım insan kurtarmaktır. Bizler için deliler ekibi derler" dedi. Bu sırada Sönmezateş, "Ben deliler ekibinden değilim" diye bağırınca yeniden gerginlik oldu.

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Sabah
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