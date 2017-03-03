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DARBENİN KİLİT İSMİ EŞİNE BU NOTU YAZMIŞ !

Darbenin kilit ismi eşine bu notu yazmış !

15 Temmuz darbe girşiminin kilit isimlerinden Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün karısına yazdığı notlar da iddianameye girdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, darbenin planlanmasına yönelik ve Genelkurmay Başkanlığı'nda yaşananlarla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Darbe planlarının kilit isimlerinden Partigöç'ün karısına yazdığı notlar da iddianameye girdi. Partigöç eşine, "Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazmış!

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede ilginç detaylar yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in koordinatörlüğünde Cumhuriyet savcıları İstiklal Akkaya ve Kemal Aksakal tarafından hatırlanan iddianamenin 1960 darbesiyle benzerlikler gösterdiği değerlendiriliyor. İddianameyi hazırlayan savcılar 1960 darbesindeki konsey üye sayısının da 38 olduğu ve emir komuta silsilesi açısından incelendiğinde 15 Temmuz darbe girişiminin benzerlikler göstermesinin dikkat çektiğini belirtti.

2015'TEN BERİ PLANLANMIŞ

Darbe girişimine yönelik en kapsamlı iddianame olan ve diğer soruşturma dosyalarının da dahil edildiği iddianamede, darbe girişimine hazırlığın 2016 Aralık ayında başladığının belirlendiği yer aldı. Konsey üyeleri arasında siviller yer almazken, darbe planlamasında yer alan aralarında Adil Öksüz'ün de bulunduğu sivillere yönelik ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TSK'YA SIZMA AYRINTILI ŞEKİLDE YER ALDI

İddianamede, ilk kez örgütün TSK'ya nasıl sızdığının ayrıntılı bir şekilde yer aldığı belirtilirken, Genelkurmay Başkanlığı'nda 15 Temmuz günü yaşananlar ve darbe içinde yer alan askerlerin fotoğrafları yer aldı.

Darbenin kilit ismi eşine bu notu yazmış !

EŞİNE YAZDIĞI NOTLAR

'Yurtta Sulh Konseyi" bildirisinde imzası bulunan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün eşine yazdığı notlarda iddianamede yer aldı. Partigöç'ün eşine, "Memleketin gidişatı kötü, bunu yapmak bize düştü. Eğer biz yapmasaydık zaten ömür boyu hapis yatacaktık" diye yazdığı belirtildi.

İZMİR'DEKİ SORUŞTURMA VE TASFİYE BEKLENTİSİ ÖNE ÇEKTİ

Başsavcılık, darbe girişiminin öne çekilmesinin en büyük nedeninin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Amirallere Suikast kumpas davasıyla ilgili yeniden soruşturma başlatmasının TSK'daki Fetö üyelerini tedirgin etmesine ve YAŞ kararlarıyla tasfiye edileceklerinden korkmalarına bağlarken, gece 03.00 gibi planlanan darbe girişimin 20.30 sıralarında başlamasına ise darbecilerin "tespit edildikleri yönündeki inançlarının neden olduğu söylendi.

MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

İddianame ile ilgili değerlendirme yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadelemiz sonuna kadar, kararlılıkla devam edecek" dedi.

DHA
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