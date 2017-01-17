Darbeye destek mesajı atan polise şok ceza

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski komiser yardımcısı Nurdan Özdemir hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılması yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kripto haberleşme programlarına ilişkin bilgiler detaylı bir şekilde yer aldı.

"Gözümüz aydın"

Özdemir'in darbe girişimi gecesinde WhatsApp'ta meslektaşlarının bulunduğu grupta attığı mesajda, "Kızlar gözümüz aydın darbe oldu, koltuklarımızı askerlere veri̇yoruz, 80 öncesi̇ gi̇bi̇, bu darbe bi̇ze deği̇l hükümetedi̇r, darbe i̇çi̇n şartlar oluşmuştur, hükümet bunu hak etti̇, bu hükümet öyle bi̇r hükümet deği̇l, ancak darbeyle gi̇derler." ifadelerini kullandığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Özdemir'in mesaj attığı grupta yer alan polis G.B'nin rahatsızlık duyduğu için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek müşteki sıfatıyla şikayette bulunduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Özdemir de ifadesinde, darbe girişimi gecesinde meslektaşlarının grupta darbeye ilişkin mesajlar paylaştığını, televizyonu korku ve panik içerisinde açtığında korku, panik, üzüntü ve duygu karmaşası yaşadığını iddia etti.

İddianamede, tutuklu sanık Özdemir'in WhatsApp yazışmaları, çocuğunu terör örgütüne müzahir özel okula bir eğitim yılı için göndermesi ve terör örgütünün finans kuruluşu olan Bank Asya'da hesap açtırması sonucu devlet memurluğundan çıkartıldığı aktarıldı.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, görevden uzaklaştırılan merkez Bağlar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli komiser yardımcısı Nurdan Özdemir, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.