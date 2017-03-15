Darbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştu

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği'ni işgale giden 90 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya devam ediliyor. Tutuksuz sanık er Resul Nişancı, "Nizamettin Albay, "Şarjör tak, sivil halktan kimse girmeyecek" emrini verdi. Emri hiçe sayarak halkı valilik binasına almaya başladım" dedi. Askerliğinin bitmesine 5 gün kala bu olayın yaşandığını da belirten Nişancı, "Darbe nedir ilk defa orada anladım" dedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki yer alan 3. No'lu salonda görülen duruşmaya, 12 tutuklu sanık ve 47 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan er Resul Nişancı, hazır kıta manga çavuşu olduğunu ve 15 Temmuz günü itibariyle askerliğinin bitmesine 5 gün kaldığını belirtti. Olay günü alay komutanı devir teslim töreni olduğunu, daha sonra iptal edildiğini öğrendiğini anlatan Nişancı, tabur binası önünde toplanma emri verildiğini belirtti. Nişancı, "Nizamettin Albay, "Emir komuta bendedir. Kimse emrimden çıkmayacak" dedi. Bize herhangi bir şey söylenmemişti. Sadece sürekli hazır durmamız emrediliyordu" dedi.

"EMRİ HİÇE SAYARAK HALKI VALİLİK BİNASINA ALDIM"

Şoförlük yapmadığını fakat 15 Temmuz günü ilk defa emirle askeri aracı kullandığını söyleyen Resul Nişancı, İstanbul Valiliği'ne gidince güvenlik önlemi için binayı çevrelediklerini belirtti. Nişancı, "Valiliğe geldiğimizde Nizamettin Albay, "Şarjör tak, sivil halktan kimse girmeyecek" emrini verdi. Vatandaşlar kalabalıklaşmaya başladı. Halk, valilik binasına girmek istiyordu, ağlayanlar vardı. Emri hiçe sayarak halkı valilik binasına almaya başladım. Halk bize su getiriyordu, sigara veriyordu. Halkın sayısı artıyordu. Bize "yanlış yoldasınız, vazgeçin" diyorlardı. Ne olduğunu anlamıyorduk" diye konuştu.

"DARBE NEDİR İLK DEFA ORADA ANLADIM"

"Darbe nedir ilk defa orada anladım" diyen Nişancı, darbe girişimi olduğunu valiliğin yakınlarındaki bir kafeteryadaki televizyondan öğrendiğini söyledi. Nişancı, geri döndüklerinde kendilerine ateş açıldığını, iki arkadaşının bu ateş sonucu yaralandığını, daha sonra polis gelince teslim olduklarını ifade etti. Bunun üzerine söz alan tutuklu sanık Yüzbaşı Mehmet Ekerbiçer ise, "Tamamen hayal ürünü bir ifadedir. Telefonla kimseyle görüşmedim. Kanıtları mahkemeye sunacağım" dedi.

"GAZANIZ MÜBAREK OLSUN"

Savunma yapan tutuksuz sanık Recep Sunar ise 15 Temmuz günü usta birliğinde bir haftalık asker olduğunu, rütbeliler de dahil kimseyi tanımadığını, olay günü emir üzerine askerlere dağıttığını belirten Sunar, "Nizamettin Albay yanımıza gelerek "Arkadaşlar önemli bir görev için tatbikat yapacağız. Gazanız mübarek olsun" dedi. Heyecanlıydım.İlk defa dışarıya çıkıyordum. Bir süre araçla yol aldık, araçtan indiğimizde ise valilik binasını gördüm. Bu sırada "Şarjör tak" emir geldi" dedi.

"HALK TEPKİ GÖSTERİYORDU"

Valilik binasına geldiklerinde halkın toplanmaya başladığını ve kendilerine tepki gösterdiklerini söyledi. Sivil kıyafetli birinin kendisini asker olarak tanıttığını anlatan Sunar, "Halkın içinde bize su getirenler vardı. Valilik binasının orada kendisinin binbaşı olduğunu söyleyen biri, bize sürekli bu durumun kanunsuz emir olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Komutanlarımız, vatandaşlarla konuşuyordu, biz konuşmamıştık. Daha sonra araçlara bin emri gelince döndük" şeklinde konuştu.