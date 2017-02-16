Darende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle Darende Kaymakamı Ali Türk ile öğretmen eşi ve bir iş adamı gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Darende Kaymakamı Türk hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Kaymakam Türk, evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Eşi ise Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ayrıca Malatya'da bir iş adamı da gözaltına alındı.

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca firari olarak aranan FETÖ/PDY'ye ait özel okullarda görev yaptığı belirlenen bir öğretmen de Arguvan ilçesinde yakalandı.