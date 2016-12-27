Davutoğlu'ndan ''öfkeli çocuklar'' açıklaması

Ahmet Davutoğlu adına Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun IŞİD için söylediği ileri sürülen 'öfkeli çocuklar' ifadesini kullanmadığı belirtildi. Açıklamada, bu yöndeki sosyal medya paylaşımları ve haberler için dava açılacağı ifade edildi.

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı görevi yaptığı günlerde IŞİD için kullandığı belirtilen 'öfkeli çocuklar' ifadeleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Resmi Facebook sayfasından Davutoğlu adına yapılan açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği “İŞİD terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır.” ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son dönemde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde özellikle El Bab çevresinde terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadele çerçevesinde Sayın Ahmet Davutoğlu hakkında gerçek dışı iddialar gündeme gelmektedir.

DEAŞ terör örgütü 10 Ekim 2013 tarihinde Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde BM kararları çerçevesinde terör örgütü listesine alınmıştır. Türk ordusu ilk günden bu yana DEAŞ hedeflerine doğrudan silahlı mukabelede bulunmakta, bu terör örgütünün sınırlarımızdan, bölgemizden temizlenmesi için her türlü girişime destek vermektedir.

Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı sürecinde de öncelikle yurtiçinde gerçekleştirilen terör eylemlerine dönük olarak aktif bir mücadele gösterilmiş, 23 Temmuz 2015'te aynı anda PKK-DEAŞ ve DHKP-C’ye dönük operasyonlar başlatılmış, sınır ötesi harekatlarla terör yuvaları hedef alınmıştır. Anılan dönemde ülkemizdeki DEAŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıları aydınlatmak, muhtemel saldırıları önlemek ve DEAŞ unsurlarını sınırlarımızdan temizlemek için Genel Kurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kararlı bir şekilde mücadele edilmiştir.

Bugün El Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyon da dahil olmak üzere sınır ötesi harekat hazırlıklarına da Sayın Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde başlanmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğündeki AK Parti iktidarlarının sürekliliği içinde terör örgütleri ile mücadele son 15 yıl içinde her zaman en önemli konu olmuş, bugün de aynı inançla devam etmektedir.

Gerçekler bu kadar açık iken Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği “İŞİD terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır.” ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır. Elde edilecek tazminat geliri başta Fırat Kalkanı operasyonunda şehit olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının aileleri olmak üzere aziz şehitlerimizin yakınlarına bağışlanacaktır.

Bu vesile ile canlarını ülkemizin birliği ve güvenliği için veren aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnet ile anıyor, yüce Allah’tan rahmet diliyoruz."