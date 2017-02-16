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DAYAK GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI ! YENİ GELİŞME

Dayak görüntüleri çıkmıştı ! Yeni gelişme

Trabzon'da 2 kadını evlerine çağırıp darp eden iki üniversite öğrencisi hakkında soruşturma başlatıldı.

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Trabzon'da, sosyal medya üzerinden tartıştıktan sonra evlerine çağırdıkları 2 kadını darbettikleri iddia edilen üniversite öğrencileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan araştırma sonucu olaya H.H, M.Y. N.Ç. ile bir öğrencinin daha karıştığı belirlendi. Bunun üzerine rektörlük 4 öğrenci hakkında soruşturma başlattı.

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Öğrenciliğe yakışmayan ve üniversitenin kurumsal kimliğine zarar veren davranışlar gerekçesiyle disiplin yönetmeliğinin uygulanacağı, soruşturmanın ardından öğrencilere ceza verilip verilmeyeceğinin belirleneceği öğrenildi.

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Trabzon'da önceki gün sosyal medya üzerinden tartıştıkları K.T. ve E.T'yi evlerine çağırıp darbeden üniversite öğrencileri, görüntüleri sosyal medya üzerinden yayımlamıştı.

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AA
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