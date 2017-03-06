Dayakçı marketçi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir markette hırsızlık yaptığını iddia ettiği 13 yaşındaki çocuğu elinde bıçakla tehdit eden ve döven market çalışanı gözaltına alındı.

Olay, 2 Mart 2017 tarihinde Onikişubat ilçesinde bir marketler zincirinin Ahirdağı Mağazasında meydana geldi. Market personeli Ufuk Kurt (32), iş yerinden hırsızlık yaptığını iddia ettiği 13 yaşındaki E.Ç.'yi elinde bıçakla kulağını kesmekle tehdit ederek, tokatlayarak dövdü. Yaşananların cep telefonu kameralarınca kaydedilmesiyle ortaya çıkan olay sonrası polis harekete geçti.

Dayakçı market çalışanı Ufuk Kurt, polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alındı. Ufuk Kurt'un olay sonrası tanınmamak için tıraş olduğu görüldü.

Ekipler tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ufuk Kurt, ilk ifadesinde pişman olduğunu bu olay nedeniyle işten atıldığını söyledi.

Olayın polise intikal etmesinin ardından durumdan haberdar olan E.Ç ile ailesinin ifadesine başvuruldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.