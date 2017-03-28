  • PKK'da büyük çatlak
  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !
  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü

DBP EŞ GENEL BAŞKANI YÜKSEK İÇİN YAKALAMA KARARI

DBP Eş Genel Başkanı Yüksek için yakalama kararı

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, tutuksuz yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanma kararı verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in yargılanmasına Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kamuran Yüksek katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşma başında dosyanın esasına ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yüksek'in cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan Kamuran Yüksek'in avukatı Mesut Beştaş, müvekkili ile ilgili eksik soruşturma yapıldığını belirterek, "Yargılamanın genişletilmesi talebini yineliyoruz. Taleplerimizin reddedilmesi, savunma hakkımızın kısıtlanması anlamına gelir. Savcılık mütalaası tarafımıza tebliğ edilmemiştir" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren Mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Kamuran Yüksek'in "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanığın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına da hükmetti.

DHA
414
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS