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DBP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

DBP'li belediye başkanı gözaltında

Siirt'te DBP'li belediye başkanı Ferhat Çiçek soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Siirt'in merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi Belediye Başkanı DBP'li Ferhat Çiçek, yürütülen bir soruşturma kapsamında evinden gözaltına alındı.

Gökçebağ Beldesi Belediye Başkanı Ferhat Çiçek, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere, bu sabah evine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Başkan Çiçek'in gözaltına alınmasının ardından jandarma ekipleri, belediye binasına gelerek, başkanlık makamı dahil bazı birimlerde arama yaptı. Gözaltına alınan DBP'li Başkan Ferhat Çiçek'in jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

DHA
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