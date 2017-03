DEAŞ bomba yüklü araçla saldırdı !

Musul’da terör örgütü IŞİD ile Irak güçleri arasındaki savaş daha da gerginleşiyor. Terör örgütü bomba yüklü bir aracı patlattı. Ortaya çıkan korkunç görüntüler kameralar tarafından an be an kaydedildi.



Bu arada IŞİD'e ait bomba yüklü bir diğer aracın ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerince havaya uçurulması sonucu 30 sivilin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da Irak güçlerinin terörö örgütü IŞİD'e karşı yürüttüğü savaş gittikçe kızışıyor. Terör örgütü bomba yüklü araçlarla saldırıyor. IŞİD'in infilak ettirdiği bomba yüklü bir araç etrafa inanılmaz derecede büyük bir alev topunun yayılmasına neden oldu. Olayla ilgili bir can kaybı bilgisi henüz mevcut değil.

Ayrıca gün içinde yine bir bombalı araç haberi geldi. IŞİD'i hedefleyen hava saldırısı sivilleri bu kez vurdu. Yerel medyanın paylaştığı bilgiler doğrultusunda Musul’da terör örgütü IŞİD’e ait bomba yüklü bir aracın, ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaş uçakları tarafından havaya uçurulduğu ve patlamada Sanajeira aşiretine üye olduğu belirtilen 30 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz Perşembe günü yine benzer bir olay yaşanmıştı. Bu kez terör örgütünü hedefleeyn saldırı sivilleri vurmuştu. Bombardımanda yerle bir olan evlerde yaşamını yitiren siviller, battaniyelere sarılarak iki tekerli el arabalarına yüklenmişti.

Bu arada uluslararası haber ajanslarından bugün geçen karelerde Irak güçlerinin IŞİD’e karşı yaptıkları hazırlık aşamaları görüntülendi. Musul’dan IŞİD ile sıcak çatışma anları da paylaşıldı. Aynı zamanda IŞİD teröründen kaçan Hammam al-Alil kampına girmeyi bekleyen onlarca Iraklının bekleyişi de sürüyor.

225 bin sivil kaçmak zorunda kaldı

17 Ekim'de başlayan büyük Musul operasyonunda bugüne kadar 225 bin sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evini bırakmak istemeyen sivillerin askerler tarafından zorla kamyon veya otobüslere bindirilerek güvenli bölgelere çıkarıldığı, kentten dün gelen fotoğraflara yansımıştı.

Ayrıca dün, batı yakasının dış bölgesinde ortaya çıkarılan toplu mezarda 24 sivilin cesedine ulaşılmıştı.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri üstündeki Eski Köprü veya diğer adıyla Demir Köprü, önceki gün IŞİD'ten kurtarılmıştı.

Altıncı ayına girdi

Bugün altıncı ayına giren operasyonda, Irak Ordu birlikleri Ocak ayında Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleleri kurtardı. Şubat ayı ortasında ise batı yakası operasyonu başladı. 19 Şubat'tan bu yana hızlı bir şekilde ilerleyen Irak askerleri, batı yakasının üçte birinden fazlasını geri almış durumda.

Terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi geçen hafta Musul'dan kaçtı ve yakalanmamak için sürekli hareket halinde.

Batı yakasındaki hamleler

Mart ayının ikinci haftasında hükümet binalarının kurtarılması, operasyon için bir dönüm noktası teşkil ediyor. Geri alınan bölgede artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Operasyonda Musul-Telafer yolu kesilerek örgütün ana ikmal güzergahı kapatılmıştı. Terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü de operasyonun ilk günlerinde kaybetmişti.

Musul'un merkezinde üç bin kadar IŞİD teröristinin olduğu tahmin ediliyor.

IŞİD, toprakların üçte ikisini kaybetti

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.