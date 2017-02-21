DEAŞ ''drone'larla saldırdı

Irak'ta Musul kentinin doğusuna terör örgütü DEAŞ militanları tarafından patlayıcı yerleştirilmiş insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılarda 9 sivilin öldüğü, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

Irak ordusundan Tümgeneral Abdulmehdi Kerim Amıri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ, elinde tuttuğu kentin batı yakasından kurtarılan doğu yakasındaki çeşitli bölgelere patlayıcı madde yerleştirilmiş 'drone'larla (uzaktan kumandalı hava aracı) saldırılar düzenledi." dedi.

Doğu yakasının kuzeyindeki Kerac bölgesinde okul yolundaki çocukların DEAŞ'ın saldırısına maruz kaldığını belirten Amıri, iki çocuğun hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını aktardı.

Iraklı komutan, DEAŞ'ın aynı yöntemle kentin doğusundaki alışveriş bölgesi ile Asker Mahallesi'ndeki sağlık merkezi ve Nur Mahallesi'ni de hedef aldığını ifade etti. Amıri, bu saldırılarda ise biri çocuk 7 sivilin öldüğü, 6'sının yaralandığı bilgisini verdi.

İnsan hakları aktivisti Ömer et-Tai de DEAŞ'ın batı yakasından doğudaki Musul Üniversitesi yakınları ile Baladiyat Mahallesi'ne patlayıcı yüklü "drone"larla düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığını kaydetti.