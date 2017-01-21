DEAŞ ESAD'IN SATIŞLARINI MI ARTTIRDI ?

DEAŞ Esad'ın satışlarını mı arttırdı ?

Batılı yetkililer, DEAŞ'ın Esad rejiminin petrol ve gaz satışlarını arttırdığını iddia etti.

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Batılı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'ın Esed rejimine petrol ve gaz satışlarını artırdığını ileri sürdü

Amerikalı ve Avrupalı yetkililer, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de Esed rejimine petrol ve gaz satışlarını artırdığını iddia etti. Wall Street Journal gazetesinin, adı açıklanmayan Amerikalı ve Avrupalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, DEAŞ nakit ihtiyacını karşılamak için Suriye'de Beşşar Esed rejimine petrol ve gaz satışlarını artırdı.

Esed rejiminin DEAŞ'tan petrol ve gaz alımının, terör örgütünün eylemlerini devam ettirmesine neden olduğu gibi Suriye ve Irak'taki askeri baskılara karşı direnmesini de kolaylaştırdığı belirtilen yetkililer, "DEAŞ'ın Esed rejimine petrol ve gaz satışları, örgütün şu andaki en büyük sermaye kaynağı." ifadesini kullandı.

Yetkililer, bu gelir kaynağının, daha önce DEAŞ'ın kontrolü altındaki bölgelerde transit gıda geçişlerinden aldığı ücretlerin yerine geçtiğini kaydetti.

Örgütün petrol tankerlerinin güzergahını izleyerek bu bilgilere ulaştıklarını vurgulayan yetkililer, Suriye'nin orta ve batı kesimlerinde Rus uçaklarının varlığı nedeniyle ABD'nin hava saldırılarıyla petrol tankerlerini hedef alamadığı, örgütün bu durumdan faydalandığını belirtti.

Bir Avrupalı terörle mücadele yetkilisi, Esed rejiminin terörle mücadele kapsamında DEAŞ ile savaşacağını bildirmesine rağmen başkent Şam'ın petrol ve doğal gaz ihtiyacını karşılamak için terör örgütünün Palmira bölgesinde ürettiği gaza bel bağladığını savundu.

Rejimin örgüte ödemelerini zamanında yapamadığına işaret eden yetkililer, Suriye'de 8 Ocak’ta rejimin elindeki gaz istasyonlarının havaya uçurulmasının, ödemelerini zamanında yapamayan rejime, DEAŞ militanlarının verdiği bir mesaj olduğundan şüphelenildiğini vurguladı.

AA
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