DEAŞ iflas ediyor !

Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'yle (ICSR) dünyanın en saygın danışmanlık şirketlerinden Ernst & Young'un birlikte yayımladığı raporda, IŞİD'in mali olarak iflasa sürüklendiği ifade edildi.

Rapor, Rus kara ve hava birliklerinin örgütü çökertmeye yönelik katkılarına da vurguda bulundu.



ÖRGÜTÜN SERMAYESİ İKİ KATTAN FAZLA AZALDI



IŞİD'in daha önce 'dünyanın en zengin terörist örgütü' olarak tanımlandığını belirten araştırma, örgütün 2014 yılında yaklaşık iki milyar dolar gelire sahipken, servetini iki yılda büyük oranda kaybettiğini kaydetti. Rapora göre IŞİD'in serveti 2016'da 900 milyon dolara geriledi.



IŞİD'in en önemli finans kaynağı olarak, örgütün kontrolündeki bölgede halktan topladığı vergiler, kaçak petrol ticareti, insan kaçakçılığı ve değerli meta ticareti gösterildi.



'IŞİD İFLAS ETSE DE TEHLİKE ARZ EDER'



Son zamanlarda örgütün Irak'ta kontrol ettiği alanın yarısından fazlasının, Suriye'de ise üçte birinin geri alındığı belirtilen raporda, IŞİD'İn 'tam olarak iflas etmiş ve mevzilerini yitirmiş haliyle dahi, hazırlanması pahalı olmayan terör eylemleri sayesinde tehlike arz etmeye devam edebileceği' kaydedildi.



Rapor, uluslararası topluma IŞİD'i tamamen yok etmeye yönelik çaba sarf etme çağrısında bulundu.

Sputnik