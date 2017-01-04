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DEAŞ İNTİHAR EYLEMLERİNİ VİDEOLARLA ÖZENDİRMİŞ

DEAŞ intihar eylemlerini videolarla özendirmiş

DEAŞ'ın kanlı eylem emirleri cep telefonlarından çıktı.

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Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında örgüt propagandasını içeren, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirmelerini özendiren videolar bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihbar üzerine terör örgütü DEAŞ'ın Van'daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda bazı şüpheliler hakkında teknik takip işlemlerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları yönünde delil bulunan 15 kişi hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği bildirildi.

 Kriptolu mesajlarla saldırı talimatları verilmiş

Açıklamada, 8 Aralık 2015'te Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan aramalarda örgütsel niteliği olabilecek çeşitli kitap ve dokümanlar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı olduğu belirtilen pankart ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. En konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu verilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çözümü yapılan bu kriptolu verilerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat temin edilmesi, ülkemizde eylem (suikast tarzı) geçekleştirmeleri ve bazı illerde eylem yapabilecek eleman teminine çalışılması konusunda talimat içerdiği değerlendirilen mesajlar bulunmuştur."

 İntihar saldırıları videolarla özendirilmiş

"El konulan bazı cep telefonlarında örgüt propagandasını içeren, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirmelerini özendirici ve motive edici paylaşılmış videolar bulunduğu görülmüştür" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınan şüphelilerin sayısının çokluğu, delillerin toplanmasındaki güçlük nedeniyle gözaltı sürelere 3 Ocak'a kadar uzatılmıştır. 3 Ocak'ta 12 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, ifadeleri alındıktan sonra silahlı terör örgütü üyeliği suçundan (TCK'nın 314/2 maddesine muhalefet) tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir. Şüphelilerden 10'unun tutuklanmasına, 2'si hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasına karar verilmiştir."

AA
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