DEAŞ İstanbul'un o ilçesini kendine üs yapmış

Reina katliamı sonrası DEAŞ’lıların gizlenmelerini sağlayan Abdurrauf Sertin’in yakalanması için yapılan operasyonda Mısırlı Yasser Mohammed Selam Radown’un da aralarında bulunduğu 10 DEAŞ’lı Zeytinburnu’nda yakalandı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre Radown’un üst aramasında, makatında sakladığı cep telefonunu ele geçirildi. Cep telefonunda ve not defterinde örgüt mensuplarının telefon numaraları, adres ve isimleri bulundu. Radown’un DEAŞ bünyesinde ‘kadı’ olarak görev yaptığı belirlendi. ‘Ebu Cihad’ kod adlı Radown, ‘Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli’ bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.