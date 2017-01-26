DEAŞ İSTANBUL'UN O İLÇESİNİ KENDİNE ÜS YAPMIŞ

DEAŞ İstanbul'un o ilçesini kendine üs yapmış

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen hain saldırının ardından İstanbul Zeytinburnu'nda 10 DEAŞ'lı yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Reina katliamı sonrası DEAŞ’lıların gizlenmelerini sağlayan Abdurrauf Sertin’in yakalanması için yapılan operasyonda Mısırlı Yasser Mohammed Selam Radown’un da aralarında bulunduğu 10 DEAŞ’lı Zeytinburnu’nda yakalandı.

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre Radown’un üst aramasında, makatında sakladığı cep telefonunu ele geçirildi. Cep telefonunda ve not defterinde örgüt mensuplarının telefon numaraları, adres ve isimleri bulundu. Radown’un DEAŞ bünyesinde ‘kadı’ olarak görev yaptığı belirlendi. ‘Ebu Cihad’ kod adlı Radown, ‘Reina saldırısı benzeri ya da canlı bomba eylemi potansiyeli’ bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Hürriyet
886
Polis cenazesindeki o genç kız konuştuPolis cenazesindeki o genç kız konuştu
İtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandıİtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !
Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!
Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS