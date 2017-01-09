DEAŞ KAMPINA OPERASYON

DEAŞ kampına operasyon

ABD özel kuvvetlerinin DEAŞ kampına operasyon düzenlediği açıklandı.

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DEAŞ liderlerine karşı stratejik operasyonlar yapmak üzere bölgeye konuşlandırılan ABD özel harekat biriminin, Suriye’nin Deyr ez-Zor kenti yakınlarında örgüte ait bir kampı basıp birçok militanı öldürdüğü bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Deniz Albay Jeff Davis, ABD’nin Suriye ve Irak’taki operasyonları ile ilgili soruları yanıtladı.

Davis, ABD’nin 2015 yılında Suriye ve Irak’ta DEAŞ liderlerine karşı stratejik operasyonlar yapmak üzere bölgeye gönderdiği özel harekat biriminin dün Deyr ez-Zor’da DEAŞ ait bir kampa saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı ancak bazı haberlerde belirtildiği gibi herhangi bir DEAŞ üyesinin tutuklanmadığını söyledi.

Özel harekat biriminin operasyonları ile ilgili detayları paylaşmayacağını ifade eden Davis, söyle devam etti.

"Deyr ez-Zor yakınlarında bir operasyon olduğunu teyit edebilirim. DEAŞ liderlerine yönelik bir operasyondu. Koalisyon, DEAŞ liderlerini takip etmeye devam edecektir. Operasyonla ilgili detayları paylaşmayacağım ama bu operasyonlar rutin operasyonlar, daha önce yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."

Operasyonu başarılı olarak tanımlayan sözcü "Tutuklama söz konusu değil. Haberlerde verilen rakamlar abartılı." ifadesini kullandı.

AA
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