DEAŞ KERKÜK'TEN KAÇAN SİVİLLERE MAYINLI TUZAK KURUYOR

DEAŞ Kerkük'ten kaçan sivillere mayınlı tuzak kuruyor

DEAŞ'ın elindeki Kerkük'ün Havice ilçesinden kaçmaya çalışan 300 sivilden 13'ü mayına basarak ağır yaralandı.

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Kerkük'ün güneyindeki Peşmerge komutanlarından Albay Goran Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elinden kaçmaya çalışan ve iki gün boyunca yürümek zorunda kalan yaklaşık 300 sivil mevzilerimize ulaştı." dedi.

Ailelerin tehlikeli yollardan geçtiğini belirten Muhammed, "Siviller kaçarken örgütü tarafından daha önce döşenen mayınlara bastı. Bunun sonucunda 13 sivil ağır yaralandı" diye konuştu.

"Çocuklarımı sırtımda taşıdım"

DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerden kaçan 4 çocuk annesi Meriye Zahi ise ''Çocuklarımın mayına basma ihtimaline karşı onları sırtıma alarak taşıdım. DEAŞ bizi görmesin diye gece karanlığında yürüdük. Mayınlar ve DEAŞ militanları, kaçmak isteyen herkesin korkulu rüyası haline geldi." diye konuştu.

AA
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