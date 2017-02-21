DEAŞ o sokaklardan temizleniyor

Terör örgütüne karşı ilerleyiş hızlandı, ilçe merkezinden zırhlı araçların fotoğrafları geldi. Evlere baskın yapılarak tek tek saklanan teröristler aranıyor, siviller ise güvenli bölgelere tahliye ediliyor.



Daha önce birçok farklı silah geliştiren kanlı terör örgütünün, bir traktörü bomba yüklü araca çevirdiği ortaya çıktı.

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Suriye'nin El Bab ilçesinde sokaklarda IŞİD teröristleriyle çatışıyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla iyice köşeye sıkışan terör örgütü, batı, kuzey ve güneyden kuşatılmış durumda. bugün servis edilen fotoğraflarda El Bab merkezindeki zırhlı taşıyıcılar yer alıyor.

Şiddetli sokak çatışmalarının yaşandığı ilçede IŞİD elindeki noktaları bir bir kaybediyor.

Evlere tek tek baskın yapılarak saklanan teröristler aranıyor. IŞİD'lilerin bırakıp kaçtığı evlerde terör örgütünün bayrakları bulundu. Anadolu Ajansı, ilçe merkezinden çatışma fotoğrafları geçti.

Zemzem mahallesinde çekilen bir videoda ÖSO güçlerinin sokak aralarında ilerlediği görülüyor. Mahalledeki cami kanlı terör örgütünden kurtarıldı.

IŞİD'den kurtarılan siviller ise güvenli noktalara tahliye ediliyor.

ÖSO güçleri, El Bab'ın güneyinde yer alan ilçenin en büyük kasabası Tadif'in girişinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

TÜRK VE ABD JETLERİ VURDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Sabah yaptığı açıklamada 100'den fazla hedefin karadan ve havadan vurulduğunu duyurdu. Jetler, teröristlerin barındığı dört binayı imha etti.

Tünellerde saklanan IŞİD'lilerle çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü.

ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarında ise 29 terörist vuruldu.



TOPRAKLARININ DÖRTTE BİRİNİ KAYBETTİ

24 Ağustos'ta başlayan sınır ötesi harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru ilerleyen operasyonda en önemli hamle El Bab'ın IŞİD'den alınması olacak. Terör örgütü için hayati önemdeki kent, haftalardır kuşatma altında tutuluyor.

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak.