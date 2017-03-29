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DEAŞ O ÜLKEYİ HEDEF ALDI: TOPRAKLARINIZ FETHEDECEĞİZ

DEAŞ o ülkeyi hedef aldı: Topraklarınız fethedeceğiz

Terör örgütü DEAŞ, Farsça yayınladığı bir videoda İran'ı tehdit etti.

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DAEŞ, yeni bir video yayınlayarak bu kez İran'ı tehdit etti. "Dünden bugüne Fars diyarı" başlığıyla yayımladığı 36 dakikalık videoda, İran'ın Ehl-i Sünnet'e zülüm yaptığını öne sürerek, Tahran'da sabotaj eylem yapacağı tehdidinde bulundu.

"İRAN'I YENİDEN SÜNNİLEŞTİRECEĞİZ"

İran'daki Arap, Fars ve Beluç etnik guruplarını temsilen 3 kişinin konuşmasının yer verildiği videoda, bir örgüt üyesi, "Biz İran'ı yeniden alarak Sünni İslamın egemenliğini tekrar ülkeye geri getireceğiz" diye konuşuyor. Esir alınmış bazı Şii askerlerin başının kesildiğinin gösterildiği videoda, İran'daki çeşitli kademelerde devletle iş birliği içinde olan Sünniler "kafir" ve "mürtet" diye hitap ediliyor.

"ÜYELERE MORAL VERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Ülkedeki birçok haber ajansı DAEŞ'ın İran'a yönelik tehdidine yer verirken devlet televizyonu, "Suriye ve Irak'ta ağır yenilgiye uğrayan örgüt, İran gibi büyük bir hedefi tehdit ederek üyelerine moral vermeye çalışıyor" yorumunda bulundu.

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