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DEAŞ TABKA BARAJINA HAVANLARLA SALDIRDI

DEAŞ Tabka barajına havanlarla saldırdı

Suriye'nin Rakka kentini DEAŞ'tan temizlemek için operasyonlar devam ederken DEAŞ havanlarla saldırıyor.

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Suriye'de, Rakka kentini DEAŞ'ten temizlemek için başlatılan operasyon Tabka İlçesinde yoğunlaşırken; Tabka barajında mühendisler onarım çalışması yaptığı sırada DEAŞ havanlarla ateş açtı. Havanlı saldırı yaklaşık yarım saat sürerken, mühendisler çalışmalarını sürdürdü ve barajdaki fazla suyu, bazı kapakları açarak tahliye etti. Her taraftan kuşatılan Tabka kentine ise yaklaşık 6 kilometre kaldığı belirtirirken, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) sorumluları, Rakka halkının baraj konusunda rahat olmasını istedi.

DEAŞ Tabka barajına havanlarla saldırdı

ABD destekli DSG'nin Rakka operasyonu devam ederken, operasyon için önemli bir nokta olan Tabka İlçesi çevresinde şiddetli çatışmaların olduğu ve ilçe merkezine 6 kilometreye kadar yaklaşıldığı belirtildi. Hem bölgedeki Kürt internet siteleri, hem de DSG'nin resmi sitesinde yer alan haberlere göre, Tabka barajının kontrolünü büyük ölçüde ele geçiren DSG'lilere dün barajda mühendisler eşliğinde onarım çalışması yapılırken, DEAŞ tarafından havanlarla saldırı düzenlendi.

Çok sayıda gazeteci ve Suriye Kızılayı ekiplerinin de eşlik ettiği onarım çalışması sürerken, yarım saat süren DEAŞ'ın havanlı saldırısında can kaybı olmadığı ve barajın zarar görmediği öğrenildi. Mühendislerin barajda artan su seviyesini düşürmek için bazı kapakları açtığı belirtilirken, DSG sorumluları, barajı canları pahasına koruyacaklarını ve bu konuda endişe içindeki Rakka halkının rahat olmasını istediler.

DEAŞ Tabka barajına havanlarla saldırdı

DHA
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