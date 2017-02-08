DEAŞ, TBMM'de keşif yapmış !

İstanbul'da DEAŞ'a düzenlenen operasyon kapsamında 28 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan 28 şüpheli arasında bulunan Selim S.'nin 12 Ekim 2016 günü İstanbul'dan Ankara'ya gittiği, Havalimanı'ndan Çankaya'ya geçerek TBMM bahçesi ve civarında keşif çalışması yaptığı kaydedildi.

İddianamede Selim S.'nin dikkat çekmemek için sakallarını kestiği ve takım elbise giydiği belirtilirken, sonrasında Kocatepe Camisi balkonundan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nı gözleyerek keşif yaptığı ileri sürüldü. Silahlı ya da bombalı eylem hazırlığı için TBMM ve AK Parti İl Başkanlığı civarında keşif yaptığı değerlendirilen Selim S.'nin bu sürede kimseyle görüşmediği iddianamede yer aldı.





Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; İddiamede Selim S.'nin DEAŞ terör örgütü adına Türkiye'de gerçekleştirilecek bir eylemin organizasyonunda örgütün Türkiye'deki irtibatı olduğu bilgisine yer verildi. Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve ülkemize yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirildi. Ayrıca Selim S.'nin yakalanması ardından yapılan üst aramasında DEAŞ'ın şifreli haberleşme uygulaması Truecrypt'yi kullandığı belirlendi.