DEAŞ, TSK'yı böyle durduracağını sanıyor

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda artık El Bab'ın düşmesi için saatler kaldı. Terör örgütü IŞİD'in son çırpınışlarını sergilediği Suriye'nin kuzeyindeki ilçede yollara ve sokak aralarına kum döktüğü görülüyor.

Operasyondan sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bir Türk tankının El Bab'ın içine kadar ilerlediği, sıkışan terör örgütünün Habib Fahri Camii yakınlarına da kum yığdığı yer alıyor.

Fotoğraflarda ayrıca, Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilçe dışında operasyona hazırlandığı bir kare de var.

El Bab'ın doğusundaki Bizaa kasabasında ise ÖSO bayrağı dalgalanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün Sabah yaptığı açıklamada son bir günde 194 terör hedefinin vurulduğunu duyurdu.

30 IŞİD teröristinin öldüğünü belirten TSK, bombardımana tutulan yerler arasında binalar, komuta kontrol merkezleri ve bomba yüklü araçların bulunduğunu belirtti.

Altıncı ayını doldurmak üzere olan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, El Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Stratejik ilçenin el değiştirmesiyle, IŞİD için çözülme başlayacak. Teröristlerin doğuda fiili başkent ilan ettikleri Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.