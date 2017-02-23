DEAŞ tünelleri bombayla tuzaklıyor !

DAEŞ Bab'tan kaçıyor ama bölgede yer altı tünelleri tuzaklanmış bombalarla dolu. Üsteklik DAEŞ bu bombaların yerlerini bilenleri tek tek öldürüyor.

Fırat Kalkanı harekatının 183'üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ hedefleri imha ediliyor. ÖSO birlikleri, Bab ilçesi Kef kavşağında bir araya gelerek, karadan DEAŞ hedeflerine silah ve doçkalarla saldırı düzenliyor.

TÜNELLERE MAYIN TUZAĞI

Gün içinde mayın ve tuzaklarla dolu olduğu düşünülen binalara temkinli yaklaşan birlikler, girdikleri binayı inceleyerek çevresinde güvenliği sağlıyor. ÖSO birlikleri, ilçe merkezindeki mayın ve patlayıcı tuzaklara rağmen güvenliği üst safhaya çıkarmak için büyük bir mücadele veriyor. ÖSO saha komutanı Ahmed eş-Şahabi, Bab'da sivillerin zarar görmemesi için kontrollü bir şekilde ilerlediklerini dile getirdi. Terör örgütüne ait tünellerin de kontrollü ilerlemedeki esas etkenlerden biri olduğuna dikkati çeken Şahabi, “Bab ilçe merkezinde ve çevresinde terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda yer altı tüneli mevcut. Bundan dolayı ilçede kademeli bir şekilde ilerleme sağlıyoruz. Terör örgütü DEAŞ, tünellere mayın ve patlayıcı yerleştirmiş” dedi.

SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYORLAR

Şahabi, ilçenin batı ve güneybatı kesimlerinin büyük bir bölümünün ÖSO birliklerinin kontrolünde olduğunu, ilçe merkezinin girişindeki Kef kavşağı, buğday siloları ile bölgesi, Tadif kavşağı ve Usame Camii çevresinin de muhalif güçlerde olduğunu kaydetti.

DEAŞ RAYLI SİTEM KURMUŞ

İlçe merkezi ve çevresindeki belde ile köyler arasında terör örgütünün sıklıkla kullandığı yer altı tünellerinin bulunduğunu hatırlatan Şahabi, ''Bab'dan Tadif'e, Bab'dan Bizaa'ya Bab'dan Kabasin beldesine kadar örgütün yer altı tünelleri mevcut. Terör örgütü DEAŞ, eski sulama kanallarını genişleterek tünellere çevirdi, şimdi de bu tünelleri kullanıyorlar. DEAŞ bu kanallardan araç ve motosikletlerle hareket ediyor'' ifadelerini kullandı.