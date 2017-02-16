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DEAŞ TÜRBEYE SALDIRDI: EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜ

DEAŞ türbeye saldırdı: En az 50 kişi öldü

Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne DEAş saldırı düzenledi. Saldırıda en az 50 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan’da Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde meydana gelen patlamada en az 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı bir kadın teröristin düzenlediği, terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği iddia ediliyor.

Pakistan’ın Şehvan Şerif kentindeki Lal Şahbaz Kalender Türbesi’nde sufi ayininin yapıldığı sırada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama sırasında çok sayıda kişi, ayini izlemek üzere türbeye gelmişti. Saldırının ardından, şehirdeki tüm ambulanslar olay yerine gönderildi ve yaralılar çevrede hastanelere gönderildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar arasında durumu ağır olanların çokluğu nedeniyle, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haydarabat emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, patlamanın türbenin dışında gerçekleştiği belirtildi. Sufi ayinin yapıldığı bölgede meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu iddia edilen patlama sırasında, binlerce kişi türbede toplanmış bulunuyordu. Lal Şahbaz Kalender türbesini hacılar ve sufi müritlerin yanı sıra turistler de ziyaret ediyor.

Geçtiğimiz kasım ayında da ülkede bir başka sufi tekkesi terör saldırısına uğramış; Şah Nurani Türbesi’nde gerçekleşen patlamada 52 kişi yaşamını yitirmişti.

Bir kadın terörist tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıyı , Sputnik’in aktardığına göre terör örgütü DEAŞ üstlendi.

DHA
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