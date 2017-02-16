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DEAŞ TÜRBEYE SALDIRDI: EN AZ 70 KİŞİ ÖLDÜ

DEAŞ türbeye saldırdı: En az 70 kişi öldü

Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender Türbesi'ne DEAŞ saldırı düzenledi. Saldırıda en az 70 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'da Lal Şahbaz Kalender türbesinde meydana gelen patlamada en az 25 kişi hayatını kaybetti. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde türbeye  düzenlenen intihar saldırısında en az 70 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı  bildirildi. 

Sind eyaleti emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sehvan Şerif  kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde meydana gelen  patlama esnasında yaralanan 150 kişinin çoğunun durumu kritik. Ayrıca kaynaklar,  saldırıda ölenlerin sayısının da 70'i aştığını ifade etti.

Sağlık ekipleri, yaralıların bir kısmının Karaçi kentine aktarıldığını  belirtirken, ordu birliklerinin de bölgeye sevk edildiğini ve yaralıların çevre  hastanelere ulaştırılmasında yardımcı olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında, 4 çocuk ve 12 kadının bulunduğu  öğrenildi.

Saldırıyı, DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve İçişleri Bakanı Çodri  Nisar Ali Han, yaptıkları açıklamalarda, saldırıyı şiddetle kınadılar.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki ibadethaneye gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Pakistan'ın Sind Eyaleti'nin Sehvan şehrindeki bir ibadethanede bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzur ve istikrarını hedef alan bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle kararlı mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğimizi bu vesileyle teyit ediyoruz."

AA & DHA

DHA
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