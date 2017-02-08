DEAŞ Türk askerine saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından saldırı düzenlendi. TSK, El Bab'da 2 askerin şehit olduğunu 15 askerin yaralandığını açıkladı.

169'uncu gününe giren Fırat Kalkanı harekatına katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi. Saldırıda 2 evladımız şehit düşerken 15 evladımız da yaralandı.

Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı. Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.

ŞEHİT CENAZELERİ GAZİANTEP'E GELDİ

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ militanları ile yaşanan çatışmada şehit olan 2 askerin Türk bayrağıyla bakrılı cenazeleri, helikopterle Gaziantep'e getirildi. Burada sağlık görevlileri tarafından ambulanslara taşınan cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Bu 2 şehitle birlikte Fırat Kalkanı harekatının 169'uncu gününde şehitlerin sayısı 58'e yükseldi.

TSK VURMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi. Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada bu sabah 07.00'ye kadar yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verildi. Açıklamada toplam 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada "Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir.

GECE YARISI SOKAK ÇATIŞMALARI

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab'da kritik eşik aşılıyor. Gece saatlerinde kentin kalbinde sokak çatışmaları yaşandı.

F-16'lar ve insansız hava araçlarının hava bombardımanıyla destek verdiği operasyonda, IŞİD kendisi için kritik önemdeki noktaları birer birer kaybetti.

El Bab'ın doğusunda yer alan Bizaa kasabası, önceki gün terör örgütünden temizlenmişti. Bölgede çekilen görüntülerde sokak savaşlarının yaşandığı, bomba yüklü araçların ise havaya uçurulduğu yer alıyordu.

IŞİD İÇİN HAYATİ ÖNEMDE

Suriye'deki rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El Bab hafta başında tamamen kuşatılmış oldu. Halihazırda El Bab'ın kuzey, batı ve doğusunda Türk ordusu, güneyde ise Suriye güçleri bulunuyor. Al Jazeera, Suriye ordusunun El Bab'a 7 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktarıyor.

Aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El Bab, IŞİD için hayati önemde. Suriye'de fiili başkent ilan ettiği Rakka'da da kuşatılan terör örgütü, El Bab'ı bomba yüklü araçlar ve sokak savaşlarıyla savunuyor.

ON BİNLERCE SİVİL REHİN

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Cerablus'a giren birlikler kısa sürede Azez-Cerablus hattını IŞİD'den temizledi. Güneye doğru genişleyen harekatta düğüm El Bab'da çözülecek.

El Bab'da savaştan önce 64 bin kişi yaşıyordu, şu anda da IŞİD'in on binlerce sivili canlı kalkan olarak rehin tutuyor. Terör örgütü, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.

BORDO BERELİLER O TEPELERİ ELE GEÇİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'taki operasyonu sürüyor. Sosyal medyada TSK'ın El Bab'a girdiği iddiaları yayıldı. Edinilen bilgilere göre El Bab'a henüz girilmedi. Ancak Bordo-Berelilerin El Bab çevresinde kritik noktaları aldığı bilgileri geliyor.

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması oluyor. Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristlerin karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurduğu belirlenmişti.

Bu nedenle TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.

Bölgeden gelen bilgiler, F-16'lar ve insansız hava araçlarının gece saatlerinde de bombardıman yaptığını gösteriyor.

Ayrıca bölgeye takviye askeri birliklerin gönderildiği belirtiliyor.



Son günlerde teröristlere büyük darbeler vuruldu. Terör örgütünün sözde El Bab valisi öldürülmüş, örgüt yerine yeni bir vali göndermişti.